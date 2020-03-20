20 Март 2020 2020-03-20T17:14:55+03:00

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В Кольцово закрыли вход в терминал международных авиалиний. Вместо него пассажиры могут воспользоваться терминалом внутренних авиалиний. Терминал B закрыли временно из-за снижения количества людей, летающих международными рейсами из-за распространения коронавируса. По данным пресс-службы аэропорта с начала марта пассажиропоток сократился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- В аэропорту разработан комплекс мер, направленных на оптимизацию затрат и сохранение рабочих мест в условиях кризиса в отрасли. Сокращаются хозяйственные и транспортные расходы. В свете полного ограничения заграничных полетов рассматривается вариант консервации незадействованных площадей и мощностей зоны международных авиалиний, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Когда ситуация изменится пока неизвестно. В Кольцово формируют сменный график в зависимости от объема перевозок. Такие меры приняты, чтобы обеспечить равномерную занятость и стабильность дохода для всех сотрудников аэропорта. Кроме того это нужно чтобы создать условия для штатной работы Кольцово.

ИСТОЧНИК KP.RU