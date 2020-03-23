Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 марта 2020 года: новых случаев COVID-2019 в Свердловской области нет

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в России продолжает оставаться на прежнем уровне: за прошедшие сутки зарегистрирован 71 случай коронавируса, все заболевшие находятся в Москве.

НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ НЕТ

В Екатеринбурге и Свердловской области соответственно не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на текущий момент в России с начала эпидемии новый вирус зарегистрирован у 438 человек.

В Екатеринбурге людей с подтвержденным диагнозом госпитализируют в Городскую клиническую больницу №40. Также медики обследуют уральцев, которые контактировали с людьми, заразившимися коронавирусом. Все жители Екатеринбурга, прилетевшие из других стран, отправляются на двухнедельный домашний карантин.

УЧИМСЯ ДОМА

Сейчас все школьники в Свердловской области до 29 марта отдыхают на каникулах, после этого до 12 апреля они будут обучаться дистанционно. Ученикам школ в учебных учреждениях советуют на каникулах не гулять на улицах в компаниях больше двух человек. Отдыхают сейчас и студенты, которых перевели на домашнее обучение.

Исключение составляют учащиеся на заочных отделениях, которые посещают вузы для сдачи отчетностей. Детские сады в Екатеринбурге и Свердловской области продолжают работу в обычном режиме. Если у кого-то из сотрудников или детей будет подозрение на заболевание – вопрос о закрытии учреждения будет решаться в индивидуальном порядке.

Все заболевшие в Екатеринбурге госпитализированы в ГКБ №40Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА И КУЛЬТУРА ОНЛАЙН

Ежедневно городской общественный транспорт Екатеринбурга проходит обработку дезинфекционным раствором. Обработку проводят даже в метрополитене. В торговых центрах с выходных закрыты все детские зоны отдыха, также здесь проводят дополнительную обработку торговых помещений. В целом в Екатеринбурге стали активнее чистить улицы, дворы и подъезды многоквартирных домов.

В Екатеринбурге временно закрыли двери для посетителей учреждения культуры и досуга: городская и районные библиотеки (кто брал книги – их можно продлить), Екатеринбургский государственный цирк, Театр оперы и балета, Драмтеатр, Театр музкомедии и другие театры. Продолжает работу частный «Коляда театр».

Кинотеатры продолжают работы – посетить один сеанс могут не более 50 зрителей, однако федеральный Минкульт рекомендовал учреждениям прекратить показы.

Между тем, многие культурные организации перешли на режим работы онлайн – спектакли, концерты, фильмы про Средний Урал можно посмотреть на сайте «КультураУрала.РФ».

- Мы не говорим об отмене мероприятий, мы говорим об их переносе. Пока есть прекрасная возможность приобщиться к культурным ценностям, используя современные технологии. Это онлайн-трансляции спектаклей и кинофильмов, работа учреждений в социальных сетях, посещение электронных ресурсов библиотек, - рассказывает заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Скорректирована афиша Екатеринбурга на март 2020 года: отменены или перенесены несколько концертов. Речь идет о концертах Олега Газманова в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, концерт группы «Любэ» и Николая Расторгуева перенесен со 2 апреля на 13 мая. Перенесены спектакли «Чапаев и Пустота», а также постановка «Квартета И». Из-за коронавирусной инфекции COVID-2019 не состоятся в обозначенный ранее срок гастроли Константина Хабенского и столичного театра «Современник».

Памятка для жителей Екатеринбурга и Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 (343) 312-08-81 или 112.

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