2020-03-22T14:27:41+03:00
Общество

«Не болейте и мойте руки»: в Екатеринбурге гигантские шары превратили в «коронавирусы»

Так уличные художники решили поддержать паникующих горожан, в очередной раз оживив экспонаты у Драмтеатра
Мария Трапезникова
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Шар у Драмтеатра снова обрел свою актуальность. Фото: Егор ВаловШар у Драмтеатра снова обрел свою актуальность. Фото: Егор Валов
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В Екатеринбурге многострадальные шары на Октябрьской площади уже повидали немало на своем веку. Кем они только не были в течение нескольких лет: и гигантскими смайликами, и покеболами из игры Pokemon Go, и даже лиловыми бесами. И вот шары снова стали актуальными: на одну ночь художники Егор Валов и Рома Инк превратили их в гигантские «коронавирусы». Так они хотели поддержать горожан и чуть-чуть приподнять им настроение.

- Мы действительно хотели поддержать людей этой работой, на волне всеобщей паники выразить свое отношение. Чтобы люди не боялись, - поделился с «КП-Екатеринбург» Егор. - Прожили они ну очень недолго, надеюсь это будет пророчески и карантин скоро закончится. Не болейте, мойте руки, сидите дома!

Фото: Егор Валов

Фото: Егор Валов

Правда, работа, как и все другие облики шара у Драмтеатра, долго не прожила - ее уничтожили коммунальщики уже на следующее утро. В общей сложности, простояла она всего лишь несколько ночных часов. Кстати, это не первая работа уличных художников, которую посвятили наболевшей теме. Сегодня утром на стене бывшего кинотеатра «Салют» появилась очень воодушевляющая надпись: «Будь здоров». Ее создали ребята из екатеринбургской стрит-арт команды Street and Love, отметив, что в эти непростые времена лучше посвятить время себе и близким.

Фото: Егор Валов

Фото: Егор Валов

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Все девять человек сейчас находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как стабильное. Вместе с тем, на территории области введет режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.

Приказом губернатора Куйвашева переведены на дистанционную работу все школы и вузы, постепенно закрываются музеи, кинотеатры, театры и другие общественные места. Музыкальные концерты также перешли в формат online. Теперь можно проводить массовые мероприятия численностью не больше 50 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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