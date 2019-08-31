Художники превратили каменный шар у Театра драмы в лилового беса

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-31T10:45:08+03:00

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Каменный шар на набережной Городского пруда со стороны Октябрьской площади уже давно превратился в своеобразный арт-объект. Городские художники постоянно разукрашивают его, что называется, на злобу дня. То покемона Пикачу нарисуют на нем желтой краской во время суда над блогером Русланом Соколовским - парня арестовали после того, как он поиграл на телефоне в Pokemon Go в Храме-на-Крови. То черной краской превратят шар в биткоин в тот год, когда из каждого «утюга» доносилась информация о людях, разбогатевших на криптовалюте.

Ну а сегодня стало известно, что шар превратился в маленького беса. Фотография с таким видоизмененным шаром появилась в telegram-канале «SAH Chat»

- Художники покрыли его лиловой краской, нарисовали улыбающуюся рожицу и приделали бутафорские рога, - сообщают в Интернете.

Кстати, шар этот находится в нескольких метрах от того самого сквера, в котором в мае хотели начать строительство Храма святой Екатерины, что вылилось в неделю протестов в Екатеринбурге. Не все жители города тогда были согласны с вырубкой деревьев. Из-за этого известный телеведущий Владимир Соловьев даже дал Екатеринбургу прозвище «город бесов».

ИСТОЧНИК KP.RU