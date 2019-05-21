«Вы сквер вытоптали!»: телеведущий Соловьев продолжил атаку на «город бесов»

Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с новым шквалом критики на Екатеринбург, который ранее назвал «городом бесов». Речь идет о несанкционированных акциях, связанных со строительством храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

На данный момент все работы приостановлены, а забор стройплощадки демонтирован.

- Никакого значения для вас не имеют ни сквер, ни храм. Вы сквер вытоптали. Даже Instagram считает вас бесами, психами, больными. Бесы и есть бесы. Вы бесы, и в бога вы не веруете. Я это и 15, 10 лет назад считал. Строители храма все законы соблюли», — заявил Соловьев в эфире радио «Вести FM».

Вечером 20 мая стройплощадку в сквере у Драмтеатра начали разбиратьФото: Алексей БУЛАТОВ

Но в уральской столице нашелся человек, который рискнет дать отпор известному телеведущему. Адвокат Иван Волков уже заявил, что собирается подавать иски в суд за оскорбление свердловчан.

- Безусловно, мы будем готовить исковые заявления от всех желающих горожан, и подавать в суд на зарвавшегося пропагандиста Владимира Соловьева! – заявил Волков. - Так нельзя Владимир Рудольфович! Вы оскорбили весь Екатеринбург, уже повторно, целый город миллионник, целый регион! Уральцы имеют чувство собственного достоинства, и готовы отстаивать его в суде!

На сегодняшний день до сих пор остается непонятным, каким образом в Екатеринбурге определят окончательное место строительства храма. Изначально президент Владимир Путин предложил провести опрос, но затем возникло предложение о референдуме.

По предварительным данным, власти региона готовы рассмотреть три альтернативные площадки для храма. Речь идет об: акватории Городского пруда, сквере у «Динамо», и на месте недостроенной гостиницы у цирка.

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