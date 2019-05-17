2019-05-17T15:12:20+03:00
Общество

«Я тебе челюсть сломаю»: екатеринбуржцы напомнили Владимиру Соловьеву, что бывает, если их назвать бесами

В Сети всплыло видео месячной давности, на котором журналист провоцирует участников несанкционированной акции
Олег Галимов
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Без всяких сомнений, не за одним городом России сейчас не следят, как за Екатеринбургом. А точнее за тем, что творится вокруг строительства храма святой Екатерины, который должны возвести к 2023 году на месте сквера у Драмтеатра.

Карта храмов и церквей в центре Екатеринбурга Фото: Архив "КП"

Карта храмов и церквей в центре ЕкатеринбургаФото: Архив "КП"

Сейчас стройка заморожена до проведения опроса, его инициатором накануне стал президент РФ Владимир Путин.

- Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Меньшинство должно подчиниться большинству, но к позиции меньшинства также необходимо прислушаться, - отметил Владимир Путин на заседании Общероссийского народного фронта в Сочи.

Но помимо сторонников сквера есть и те, кто борется за храм. Последних неоднократно поддерживал ведущий Владимир Соловьев. Именно он на днях назвал жителей Екатеринбурга бесами. Уральцы остались недовольны такой оценкой своих действий и решили напомнить, что бывает, если их оскорблять.

7 апреля во время «обнимашек» сквера местный журналист Максим Румянцев спровоцировал участника акции и демонстративно упал на землю после того, как его толкнули рукой. При этом представитель СМИ неоднократно называл собравшихся бесами и «девочками».

Журналист отхватил за то, что назвал екатеринбуржцев бесами.Видео: Freepress! другой источник

Сейчас екатеринбуржцы ждут опроса, о котором подробно рассказывал мэр Александр Высокинский. Скорее всего, он пройдет в режиме онлайн на сайте городской администрации, а на улицах будут работать социологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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