Телеведущий Владимир Соловьев: в Екатеринбурге гуляют потомки бесов, убивших царя
Известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев высказался по проблеме протеста в Екатеринбурге. Часть жителей уральской столицы не согласны со строительством храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Люди требуют сохранить зону отдыха и перенести возведение объекта в другое место.
Владимир Соловьев осудил протестующих, которые защищают сквер. В эфире радиостанции «Вести ФМ» он сказал, что протестующие - наследники бесов, которые ровно 100 лет назад расстреляли здесь семью российского императора Николая Второго, а в 1930 году взорвали собор святой Екатерины на главной площади уральской столицы.
- Город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют. Этот город проявил себя бесами снова, - резюмирует телеведущий.
15 мая в сквере начались строительные работыФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По его словам, защитники сквера ведут себя агрессивно: они распылили газ в сторону полиции, а также в одного из силовиков бросили бутылку с кислотой.
Напомним, что в Екатеринбурге протесты продолжаются третий день. В ночь на 15 мая на площадку пригнали строительную технику и приступили к работам. В это время жительница Санкт-Петербурга приковала себя тросов к дереву. После освобождения ее усадили в полицейский автомобиль, но в отделение полиции увозить не стали.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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