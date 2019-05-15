Телеведущий Владимир Соловьев: в Екатеринбурге гуляют потомки бесов, убивших царя

15 Май 14:59 2019-05-15T14:59:44+03:00

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Известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев высказался по проблеме протеста в Екатеринбурге. Часть жителей уральской столицы не согласны со строительством храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Люди требуют сохранить зону отдыха и перенести возведение объекта в другое место.

Владимир Соловьев осудил протестующих, которые защищают сквер. В эфире радиостанции «Вести ФМ» он сказал, что протестующие - наследники бесов, которые ровно 100 лет назад расстреляли здесь семью российского императора Николая Второго, а в 1930 году взорвали собор святой Екатерины на главной площади уральской столицы.

- Город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют. Этот город проявил себя бесами снова, - резюмирует телеведущий.

15 мая в сквере начались строительные работыФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, защитники сквера ведут себя агрессивно: они распылили газ в сторону полиции, а также в одного из силовиков бросили бутылку с кислотой.

Напомним, что в Екатеринбурге протесты продолжаются третий день. В ночь на 15 мая на площадку пригнали строительную технику и приступили к работам. В это время жительница Санкт-Петербурга приковала себя тросов к дереву. После освобождения ее усадили в полицейский автомобиль, но в отделение полиции увозить не стали.

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ИСТОЧНИК KP.RU