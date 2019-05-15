2019-05-15T14:59:44+03:00
Общество

Телеведущий Владимир Соловьев: в Екатеринбурге гуляют потомки бесов, убивших царя

Свое мнение известный журналист высказал на всю страну
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments85
Телеведущий недоволен протестами в ЕкатеринбургеТелеведущий недоволен протестами в ЕкатеринбургеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев высказался по проблеме протеста в Екатеринбурге. Часть жителей уральской столицы не согласны со строительством храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Люди требуют сохранить зону отдыха и перенести возведение объекта в другое место.

Владимир Соловьев осудил протестующих, которые защищают сквер. В эфире радиостанции «Вести ФМ» он сказал, что протестующие - наследники бесов, которые ровно 100 лет назад расстреляли здесь семью российского императора Николая Второго, а в 1930 году взорвали собор святой Екатерины на главной площади уральской столицы.

- Город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют. Этот город проявил себя бесами снова, - резюмирует телеведущий.

15 мая в сквере начались строительные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 мая в сквере начались строительные работыФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, защитники сквера ведут себя агрессивно: они распылили газ в сторону полиции, а также в одного из силовиков бросили бутылку с кислотой.

Напомним, что в Екатеринбурге протесты продолжаются третий день. В ночь на 15 мая на площадку пригнали строительную технику и приступили к работам. В это время жительница Санкт-Петербурга приковала себя тросов к дереву. После освобождения ее усадили в полицейский автомобиль, но в отделение полиции увозить не стали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОМОН выдавливает людей из сквера: второй день противостояния у Драмтеатра в Екатеринбурге. Трансляция "Комсомолки" со второго дня акции. (подробнее).

Губернатор Куйвашев усадил участников конфликта вокруг храма у Драмтеатр за стол переговоров: онлайн-трансляция. Трансляция "Комсомолки" с брифинга, который прошел 14 мая (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полпред Президента о скверах Екатеринбурга: «Решения должны приниматься в диалоге с населением»
Из мэрии Тугулыма уволили бухгалтера, которая устроилась по поддельному диплому
До 1 августа на Пермском тракте ограничат движение
В Екатеринбурге появится Аллея Дружбы Народов
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 % годовых на остаток по картам «Копилка»
Мэрия отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург-арене»
По факту гибели подростка в Первоуральске возбудили уголовное дело
Бешеному гонщику, который сбил в Екатеринбурге трех человек, продлили арест
Проиграли суды и остались должны: «Уральские пельмени» возместят Нетиевскому расходы на адвоката
В Екатеринбурге на третий день протеста в сквере у Драмтеатра задержали 33 человек
В Екатеринбург на «ИННОПРОМ-2019» съедутся участники из 80 стран мира
На место будущей стройплощадки для Храма-на-Драме завозят бетонные блоки
На проспекте Ленина в Екатеринбурге сбили мотоциклиста
В Екатеринбурге задержали наркодилершу с 300 дозами героина
Ректоры вузов Екатеринбурга просят защитить студентов от участия в акциях против Храма-на-Драме
В Екатеринбурге в третий день протеста против строительства храма задержали более 25 человек
Битва за сквер: в Екатеринбурге в ОМОН летят сырые яйца, бутылки и петарды
На акции протеста в Екатеринбурге загорелись тысячи ярких фонариков
Третий день протеста в Екатеринбурге: в сквере у Театра драмы начались задержания
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка поддержала сторонников сохранения сквера возле Драмтеатра