ОМОН выдавливает людей из сквера: второй день противостояния у Драмтеатра в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжается борьба за сохранение сквера у Драмтеатра на Октябрьской площади. Спустя ровно сутки здесь снова собираются горожане. Все, как и вчера: несколько попыток уронить забор, музыка, танцы, разговоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708707" frameborder="0"></iframe> Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

Пока здесь нет накачанных молодчиков, которые пришли на подмогу охранникам стройки вчера. Вместо них по периметру дежурят стражи порядка. Пока, как вчера в это время, все спокойно.

После 20 часов молодежь стала проявлять активность - смела забор и выбросила несколько пролетов в Городской пруд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708715" frameborder="0"></iframe> Второй день протестов в Екатеринбурге.На месте работают корреспонденты "Комсомолки"Алексей БУЛАТОВ

Журналисты ведут прямую трансляцию с места событий.