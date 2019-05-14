ОМОН выдавливает людей из сквера: второй день противостояния у Драмтеатра в Екатеринбурге
В Екатеринбурге продолжается борьба за сохранение сквера у Драмтеатра на Октябрьской площади. Спустя ровно сутки здесь снова собираются горожане. Все, как и вчера: несколько попыток уронить забор, музыка, танцы, разговоры.
Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ
Пока здесь нет накачанных молодчиков, которые пришли на подмогу охранникам стройки вчера. Вместо них по периметру дежурят стражи порядка. Пока, как вчера в это время, все спокойно.
После 20 часов молодежь стала проявлять активность - смела забор и выбросила несколько пролетов в Городской пруд.
Второй день протестов в Екатеринбурге.На месте работают корреспонденты "Комсомолки"Алексей БУЛАТОВ
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Храм или сквер: день второй.Прямая онлайн-трансляция
ИСТОЧНИК KP.RU