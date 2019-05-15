2019-05-15T17:15:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге после акции против строительства храма госпитализировали трех человек

Их доставили в стационары травматологических больниц
Олег Галимов
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Акция продолжится и сегодня вечеромАкция продолжится и сегодня вечеромФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчерашняя акция против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге закончилась для трех человек травмами. Об этом «Комсомолке» рассказали в городском департаменте здравоохранения.

ОМОН активно разгонял толпу от забора в сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОМОН активно разгонял толпу от забора в сквереФото: Алексей БУЛАТОВ

- Три человека были доставлены с различными травмами в стационары городских больниц. Более подробная информация об их состоянии будет доступна, если они дадут на это соглашение, - отметили в департаменте.

Кроме этого нам стало известно о местном жителе, которому сломали челюсть в результате митинга 13 мая. По словам его друзей, на мужчину напали парни крепкого телосложения, которые охраняли периметр будущей стройки.

- Лицо обезображено до неузнаваемости. У него сломана челюсть и сотрясение головного мозга, - рассказал друг пострадавшего.

В эти минуты в сквере устанавливают новый забор, который будет прочнее нынешнего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эти минуты в сквере устанавливают новый забор, который будет прочнее нынешнегоФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня же утром на месте сквера строители приступили к строительству большого забора. В эти минуты там устанавливают сваи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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