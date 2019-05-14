Губернатор Куйвашев усадил участников конфликта вокруг храма у Драмтеатра за стол переговоров: онлайн-трансляция

После неспокойной ночи 14 мая, которая выдалась в Екатеринбурге из-за прямого конфликта защитников сквера и сторонников храма святой Екатерины у Драмтеатра в Екатеринбурге, губернатор Свердловской области пригласил к себе в резиденцию обе стороны, чтобы наладить диалог.

Храм или сквер: за и против 00:00 00:00

Журналистов на встречу не пустили, но мы пообщались с участниками встречи до ее начала, а после ее окончания поговорим со всеми, кто был в зале для переговоров.

Корреспонденты «Комсомолки» ведут прямую трансляцию с места событий.