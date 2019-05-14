2019-05-14T17:15:02+03:00
Общество

Губернатор Куйвашев усадил участников конфликта вокруг храма у Драмтеатра за стол переговоров: онлайн-трансляция

На встречу пришли по нескольку человек с каждой из сторон
Лев ИСТОМИНОлег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments230
Один из участников встречи - шоумен Александр ЦариковОдин из участников встречи - шоумен Александр ЦариковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

После неспокойной ночи 14 мая, которая выдалась в Екатеринбурге из-за прямого конфликта защитников сквера и сторонников храма святой Екатерины у Драмтеатра в Екатеринбурге, губернатор Свердловской области пригласил к себе в резиденцию обе стороны, чтобы наладить диалог.

Храм или сквер: за и против

00:00
00:00

Журналистов на встречу не пустили, но мы пообщались с участниками встречи до ее начала, а после ее окончания поговорим со всеми, кто был в зале для переговоров.

Корреспонденты «Комсомолки» ведут прямую трансляцию с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман: Алтушкин тоже за сквер
Полпред Президента о скверах Екатеринбурга: «Решения должны приниматься в диалоге с населением»
Из мэрии Тугулыма уволили бухгалтера, которая устроилась по поддельному диплому
До 1 августа на Пермском тракте ограничат движение
В Екатеринбурге появится Аллея Дружбы Народов
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 % годовых на остаток по картам «Копилка»
Мэрия отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург-арене»
По факту гибели подростка в Первоуральске возбудили уголовное дело
Бешеному гонщику, который сбил в Екатеринбурге трех человек, продлили арест
Проиграли суды и остались должны: «Уральские пельмени» возместят Нетиевскому расходы на адвоката
В Екатеринбурге на третий день протеста в сквере у Драмтеатра задержали 33 человек
В Екатеринбург на «ИННОПРОМ-2019» съедутся участники из 80 стран мира
На место будущей стройплощадки для Храма-на-Драме завозят бетонные блоки
На проспекте Ленина в Екатеринбурге сбили мотоциклиста
В Екатеринбурге задержали наркодилершу с 300 дозами героина
Ректоры вузов Екатеринбурга просят защитить студентов от участия в акциях против Храма-на-Драме
В Екатеринбурге в третий день протеста против строительства храма задержали более 25 человек
Битва за сквер: в Екатеринбурге в ОМОН летят сырые яйца, бутылки и петарды
На акции протеста в Екатеринбурге загорелись тысячи ярких фонариков
Третий день протеста в Екатеринбурге: в сквере у Театра драмы начались задержания
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка поддержала сторонников сохранения сквера возле Драмтеатра