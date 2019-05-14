Губернатор Куйвашев усадил участников конфликта вокруг храма у Драмтеатра за стол переговоров: онлайн-трансляция
После неспокойной ночи 14 мая, которая выдалась в Екатеринбурге из-за прямого конфликта защитников сквера и сторонников храма святой Екатерины у Драмтеатра в Екатеринбурге, губернатор Свердловской области пригласил к себе в резиденцию обе стороны, чтобы наладить диалог.
Храм или сквер: за и против
Журналистов на встречу не пустили, но мы пообщались с участниками встречи до ее начала, а после ее окончания поговорим со всеми, кто был в зале для переговоров.
Корреспонденты «Комсомолки» ведут прямую трансляцию с места событий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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