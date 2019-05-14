Фотохроника противостояния: как в Екатеринбурге конфликтовали сторонники сквера и храма

В Екатеринбурге 13 мая резко обострилось противостояние между сторонниками строительства храма святой Екатерины возле театра Драмы и защитников сквера, на месте которого решили этот храм возвести.

Сначала горожане окружили заборФото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стороны собирались в этом месте на набережной городского пруда отдельно – одни проводили молебны, другие – акции в защиту деревьев в сквере. Но, когда в ночь на 13 мая здесь поставили временный строительный забор и охрану – оппоненты не выдержали и к 7 часам вечера пришли, чтобы отвоевать родной сквер.

Пытались привлечь внимание к важному вопросуФото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала перевес сил был на стороне противников нового храма: они водили хороводы вокруг забора и даже уронили временный забор. Но после 21 часа на помощь малочисленным охранникам пришли бойцы спортивных клубов города, которых оппоненты назвали подопечными РМК – одного из спонсоров стройки.

В итоге забор повалилиФото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к 11 вечера крепкие ребята начали вытеснять простых горожан прямо на проезжую часть улицы Бориса Ельцина. Полиция все это время не вмешивалась в разборки сторон. Однако после того, как проезжая улица была перекрыта, сюда приехали сотрудники ДПС, ППС, а позже и ОМОН.

Люди выражали протест как могли перед охраной территории. Порой это выглядело откровенно некрасивоФото: Алексей БУЛАТОВ

К полуночи противостояние накалилось, от физической схватки оппонентов разделял только тоненький прозрачный забор, который бойцы уже успели поставить на место. Дело дошло до прямых оскорблений с обеих сторон, угроз и кидания едой. Так продолжалось несколько часов.

Вечером в сумерках акция напоминала концертФото: Алексей БУЛАТОВ

Толпа постепенно рассасывалась, несколько человек задержала полиция, однако костяк активистов сохранялся. Запал начал спадать только после 3 часов ночи, когда участники конфликта устали и проголодались.

Позже появились палатки, еще позже они сменились на пледыФото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодня обе стороны призвали единомышленников продолжить противостояние – сторонники храма – в формате молебна, защитники сквера – новой акцией за сохранение места для отдыха в нынешнем виде.

Местами даже было романтичноФото: Алексей БУЛАТОВ

Пока всем ясно, что конфликт не исчерпан и в любой момент может вылиться в новое серьезное противостояние. Сегодня ни одна из сторон уже не готова к компромиссу, потому что, по их словам, точка невозврата уже пройдена. Руководство Екатеринбурга и Свердловской области пока никак не отреагировало на ситуацию.

Полиция не предпринимала мерФото: Алексей БУЛАТОВ

Защитников сквера вскоре оттеснили на проезжую частьФото: Алексей БУЛАТОВ

В процесс вмешались силовикиФото: Алексей БУЛАТОВ

Мирное противостояние быстро переросло в прямой конфликтФото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспонденты «Комсомолки» вели прямую трансляцию с места событий.

На место противостояния прибивало все больше бойцовФото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция отогнала протестующих с проезжей частиФото: Алексей БУЛАТОВ

Началось активное противостояниеФото: Алексей БУЛАТОВ

После 2-х ночи защитникам сквера привезли кофеФото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликт то затихал, то бушевал с новой силойФото: Алексей БУЛАТОВ

Оставшаяся часть людей стала расходиться только после 4-х часов утраФото: Алексей БУЛАТОВ