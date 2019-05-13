2019-05-13T20:13:23+03:00
Общество

«Мы не уйдем»: защитники сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге устроили мирный протест: прямая онлайн-трансляция

Активистов возмутил забор, которым ночью огородили территорию
Алексей БУЛАТОВДанил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Протестующие повалили забор и окружили будку охранниковПротестующие повалили забор и окружили будку охранниковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге защитники сквера возле Драмтеатра устроили спонтанную акцию против строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади.

Участники сходки недовольны тем, что ночью территорию сквера огородили забором, возле которого выставили охрану. Утром здесь силовики из Росгвардии задержали молодую девушку, которая после пробежки залезла на дерево.

Изначально храм хотели возвести на искусственном острове в акватории Городского пруда, но это решение вызвало возмущение у горожан, и стройплощадку в итоге решили перенести на берег. Однако и у этого варианта нашлись противники среди горожан. Екатеринбургская епархия проводила на месте будущей стройплощадки общегородской молебен, а горожане собрались на том же месте на акцию в защиту сквера.

Люди обнимают сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге.Видео: Данил Свечков

Защитники сквера пытаются гулять по аллеям, которые огородили под строительство храма.

Защитники сквера пытаются уронить забор.Видео: Данил Свечков

Между тем, на часах 22 часа, а часть молодежи и не думает расходиться. Протест проходит мирно, на помощь охранникам пришли бойцы без опознавательных знаков. Полиция со стороны наблюдает за собравшимися.

Хроники мирного протеста.Видео: Андрей Горбунов

«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура Свердловской области запросила пожизненный срок для серийного маньяка
ЕВРАЗ подписал трехсторонние соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Свердловской области, Нижним Тагилом и Качканарским ГО
Свердловский суд изменил приговор трем полицейским, после допроса которых умер задержанный
Обратная сторона праздника: в Екатеринбурге после 9 мая собрали 225 тонн грязи и мусора
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 10,8 % в январе - апреле
Слава ПТРК нарисовал в Санкт-Петербурге героя фильма «Брат» в образе Черного Плаща
В Нижних Сергах оштрафовали сервис питания, из-за которого в санатории развелись тараканы
За майские праздники на Среднем Урале сгорело 467 гектаров леса
Студенты из Екатеринбурга устроят благотворительный сбор в стиле «Игры престолов»
В Екатеринбурге задержали супругов, три года державших бордель
В Нижнем Тагиле будут судить наркодилера, торгующего «синтетикой»
Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 0,7 % в апреле
На участке трассы Екатеринбург - Тюмень вводят реверсивное движение
Советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка получила пост вице-мэра города
Позагорали и хватит: в Екатеринбурге аномальная жара сменится дождями
В Ирбите обрушилась стена жилого многоквартирного дома
В Екатеринбурге за сутки произошли три ДТП с детьми
Здесь купаются дети и пасется скот: река Сосьва загрязнилась после впадения в нее вод из других рек
Авиация ЦВО помогла жителям Курганской области потушить лесные пожары
Монеточка выступит на «Вечернем Урганте» с новой песней, которую поклонники ждали с осени
Каждую ночь жители Екатеринбурга смогут наблюдать, как в небе пролетает МКС
Уснул за рулем: тюменец попал в аварию под Ирбитом
12 мая в Екатеринбурге всё же не станет самым жарким днем в истории
В Екатеринбурге во дворе на десятилетнего мальчика напала собака
Короткое замыкание: в деревне под Ирбитом сгорели мать с двухлетней дочкой
Уралочка победила в международном конкурсе Miss SuperTalent of the world
На улице Билимбаевская водитель «Хендая» протаранил автобус и сбежал, бросив машину
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника