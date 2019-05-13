«Мы не уйдем»: защитники сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге устроили мирный протест: прямая онлайн-трансляция

В Екатеринбурге защитники сквера возле Драмтеатра устроили спонтанную акцию против строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади.

Участники сходки недовольны тем, что ночью территорию сквера огородили забором, возле которого выставили охрану. Утром здесь силовики из Росгвардии задержали молодую девушку, которая после пробежки залезла на дерево.

Изначально храм хотели возвести на искусственном острове в акватории Городского пруда, но это решение вызвало возмущение у горожан, и стройплощадку в итоге решили перенести на берег. Однако и у этого варианта нашлись противники среди горожан. Екатеринбургская епархия проводила на месте будущей стройплощадки общегородской молебен, а горожане собрались на том же месте на акцию в защиту сквера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708478" frameborder="0"></iframe> Люди обнимают сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге.Видео: Данил Свечков

Защитники сквера пытаются гулять по аллеям, которые огородили под строительство храма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708482" frameborder="0"></iframe> Защитники сквера пытаются уронить забор.Видео: Данил Свечков

Между тем, на часах 22 часа, а часть молодежи и не думает расходиться. Протест проходит мирно, на помощь охранникам пришли бойцы без опознавательных знаков. Полиция со стороны наблюдает за собравшимися.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708501" frameborder="0"></iframe> Хроники мирного протеста.Видео: Андрей Горбунов

«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места событий.