«Конфликт вокруг Храма-на-драме»: 6 тезисов Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге с очередной силой разгорелся конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере рядом с Октябрьской площадью. Накануне зеленую зону возле Театра драмы огородили забором, а по периметру выставили охрану и полицию. Защитники сквера вышли на акцию протеста. Началось все с традиционных «обнимашек», а продолжилось «сносом» забора и объявлением войны...

Впрочем, забор скоро был восстановлен и до 5:00 утра обе стороны конфликта так и оставались по разные стороны ограждения. А сегодня Екатеринбургская епархия высказала свою точку зрения на случившееся. От ее лица выступил Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови, строительство которого когда-то тоже породило подобный конфликт.

Защитники сквера несколько раз за ночь брались за руки и устраивали хороводы вокруг забора.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ ХРАМ НАДО СТРОИТЬ ИМЕННО В СКВЕРЕ?

– Безусловно, мы считаем сегодняшнее место оптимальным. Строительство этого храма позволит улучшить и набережную, и окружающую территорию. При этом будут учтены все пожелания экологов, защитников сквера и радетелей о сохранении зеленой зоны в нашем городе. Забор (вокруг места будущей стройплощадки, - Ред.) был установлен с соблюдением норм законодательства на земле, которая была согласно открытому конкурсу арендована для строительства религиозного объекта. Забор был установлен в связи с полученным разрешением на строительство. И, безусловно, снос забора является противоправным действием.

До того, как пришла толпа парней спортивного телосложения и вытеснила защитников сквера за забор, там царила довольно романтичная атмосфера. Играла музыка, люди танцевали.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ ОБОСТРИЛСЯ КОНФЛИКТ

– Вчерашнее столкновение вызывает серьезную озабоченность. И мы скорбим в связи с тем, что вопрос строительства кафедрального собора пытаются использовать для эскалации гражданского противостояния. Призываем всех иметь в виду, что максимальные компромиссы уже были – за девять лет храм дважды переносили. С исторического места (на площади Труда, - Ред.) и с места в акватории пруда.

Нельзя бросать бутылки в сотрудников охраны, которые встают на защиту будущей стройки и выполняют свои служебные обязанности. Безусловно, это эскалация конфликта. Она недопустима! Это может привести к самым серьезным последствиям. Потому что мы видим, что на пабликах (группах в социальных сетях, - Ред.) противников храма – скриншоты этих заявлений имеются – мы видели призывы к физическому уничтожению сотрудников Росгвардии. Считаю, что эти заявления должны получить правовую оценку. Я категорически против того, чтобы в охранников кидали бутылки. Вчера была провокация, в том числе снос забора. Ответственность, безусловно, ложится на тех, кто этот процесс инициировал.

В Екатеринбургской епархии уверяют, что в сквере во время конфликта присутствовали также и их сотрудники.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НУЖЕН ЛИ ГОРОЖАНАМ ХРАМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

– Церковь всегда слышит свой народ. Согласно опросам, за строительство храма выступает более 40% наших горожан. 20% выступает против. Остальные равнодушны или не определились. Проведены публичные слушания: более 90% участников выступают за строительство храма. Они носили законный характер. Вопрос о том нужен ли храм горожанам не стоит. Это показал крестный ход, который в снежную погоду собрал более 20 тысяч человек. Ни одна акция противников храма столько людей не собирала. Есть группа граждан и наших с вами горожан, которые выступали и выступают против храма. Но что мы можем сказать тем, кто проголосовал на общественных слушаниях, кто приходил на молебен, на крестный ход? Мы тоже граждане России, мы тоже горожане, мы родились и живем в этом городе. Это тоже наш город.

ПОЧЕМУ ХРАМ НЕ ПОСТРОИЛИ НА ГОРОДСКОМ ПРУДУ

– Если предположить, что инициаторы стройки не слышали или не слышат голос защитников сквера, то после получения разрешения на строительство храма в акватории пруда стройка бы началась. Но стройка ведь не началась. А что говорили противники храма об акватории пруда? Они говорили: «Мы согласны на любое место, только не в акватории пруда». Эти слова зафиксированы. Стройка будет продолжена. Надеюсь, что храм к 300-летию города мы построим.

Сколько именно на месте конфликта присутствовало сотрудников епархии, священнослужители не уточнили.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ СВЯЩЕННИКИ НЕ ВЫШЛИ К ЛЮДЯМ ВО ВРЕМЯ КОНФЛИКТА

– У нас священников абсолютное меньшинство в церкви. На пять священников нашего храма приходится полторы тысячи прихожан. Но там (в сквере, - Ред.) было очень много наших сотрудников, которые специально были туда делегированы. И знаете, мне мой непосредственный подчиненный рассказывал, что одна девушка, когда увидела его с иконой, предложила помолиться вместе. Они прочитали «Отче наш».

СПАСЕТ ЛИ МОЛЕБЕН В СКВЕРЕ ОТ РАЗГОРАНИЯ КОНФЛИКТА

– Сегодня на молебен в сквере в 19:00 вечера ожидаем несколько сотен человек. Это те, кто придет помолиться. Нового столкновения на молебне не опасаюсь. Со мной сложно столкнуться. Я договариваюсь, со всеми, кто против. Ломать ничего не собираемся, заборы сваливать не будем. Просто выйдем помолиться. Это место уготовано под храм. И мы хотим своей молитвой облегчить путь строителей. В том числе помолимся и за тех, кто против храма. Я много раз об этом говорил, что, может быть, не сами противники строительства, может, их дети и внуки, но все равно придут в этот храм.