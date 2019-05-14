Диалог возможен: уральские политологи о «скверном» конфликте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 мая до предела накалился конфликт вокруг скверу у Драмтеатра, на месте которого этим летом планируют начать строить храм. Противостояние защитников места для отдыха и сторонников храма идет давно. Но впервые в ночь на 14 мая возникла вероятность прямого силового столкновения: оппонентов от этого отделял лишь хрупкий забор и возможное вмешательство силовиков, которые, впрочем, предпочли наблюдать за ситуацией со стороны.

«Конфликт вокруг Храма-на-драме»: разбираемся, что происходит 00:00 00:00

Утром на ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пригласив стороны к себе на переговоры. Также свои мнения высказывали в Екатеринбургской епархии и политологи, которые настроены весьма скептически.

Сдаваться защитники сквера не намереныФото: Алексей БУЛАТОВ

НАС НЕ УСЛЫШАЛИ

В акции принял участие депутат Городской думы Екатеринбурга Константин Киселев. Именно он обратил внимание силовиков на нарушение общественного порядка со стороны защитников храма. Но на его слова не отреагировали. Сегодня он высказался по этой проблеме, вечером он примет участие во встрече с главой региона.

- Защитники сквера диалог предлагали давно и самых разных формах. Услышаны не были. Еще позавчера могли быть компромиссы. После того, как боевики фактически подменили собой власть в городе, после насилия над защитниками сквера, вплоть до применения газовых баллончиков, возможностей для компромиссов стало на порядки меньше, - говорит Константин Киселев. – Строить храм на месте, где были совершены насильственные действия, где разгоняли людей, где буквально старались уничтожить гражданское общество, уже нельзя.

По словам депутата Гордумы и политолога, диалог снова стал возможен благодаря мужественности жителей Екатеринбурга, защищавших свои права. И в этот диалог нужно вступать, так как сама ситуация уже вышла не только на федеральный, но даже на международный уровень.

Храм или сквер: за и против 00:00 00:00

Известный политолог и бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев напротив уверен, что сейчас возможности для диалога уже нет.

- Переговоры бессмысленны… Епархия заявила, что «храм должен стоять и стоять на этом месте, компромиссов не будет». Пока не поздно… Область нужно чистить от бандитов и мракобесов. Каленым железом. Иначе, все будем обслуживать их, - заявил Нафик Фамиев.

Стороны разделил шаткий заборчикФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОШЛОЕ СТОЛКНУЛОСЬ ЛИЦОМ К ЛИЦУ С БУДУЩИМ

Бывший депутат Гордумы и активный участник многих общественных процессов в Екатеринбурге Дмитрий Головин рассмотрел случившиеся события в историческом аспекте. По его словам, защитники храма – это люди архаичные, не вписавшиеся в современные устои, а будущее – за прогрессивной молодежью, которая не всегда согласна с мнением власти.

- Это Прошлое и Будущее России сошлись лицом к лицу. Россия будущего – со всеми мыслимыми и немыслимыми свободами, с разноцветными шариками и волосами, в кедах, с рюкзачками столкнулось с Прошлым – наглым и агрессивным. Будущее настолько умное и свободное, что строем не ходит. Будущему нужны наука и образование. Знает, что вера – дело личное и негромкое, и за нее не надо биться с тяжким звероподобным рвением. И против него Прошлое – тусклое, замшелое, злобное. Будущее все равно настанет, - считает Дмитрий Головин.

Полиция предпочла не вмешиваться в конфликтФото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫХОД – В ДИАЛОГЕ

Политолог Сергей Ярутин, в свою очередь, считает, что людей просто обманули, поэтому они вышли на открытый протест.

- Нам трясут, якобы законными бумажками, что были и общественные слушания и прочее, что все законно, но мы понимаем, что фактически мнения екатеринбуржцев услышаны не были. 13 мая жители Екатеринбурга сказали свое нет, но в ответ их разогнали «быками». Власть делает вид, что ничего не происходит, МВД не работает на защиту людей, - говорит политолог, уверенный, что с властью не нужно вести переговоры.

Свое мнение высказал и самый молодой депутат Екатеринбургской Гордумы Андрей Пирожков, полагающий, что с уральцами нельзя разговаривать таким языком, которым общались сторонники возведения храма.

- Вчера мы увидели, что бывает, если игнорировать мнение общества и разговаривать с людьми языком мата. Это показало, что решение вопроса возможно только в ходе открытого общественного обсуждения. Нельзя не отметить правильную реакцию губернатора: давно не припомню, чтобы какой-либо глава региона лично готов был встретиться с конфликтующими сторонами публичного протеста, - заключил народный избранник.

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– Безусловно, мы считаем сегодняшнее место оптимальным. Строительство этого храма позволит улучшить и набережную, и окружающую территорию. При этом будут учтены все пожелания экологов, защитников сквера и радетелей о сохранении зеленой зоны в нашем городе. Забор (вокруг места будущей стройплощадки, - Ред.) был установлен с соблюдением норм законодательства на земле, которая была согласно открытому конкурсу арендована для строительства религиозного объекта. Забор был установлен в связи с полученным разрешением на строительство. И, безусловно, снос забора является противоправным действием. (подробнее)