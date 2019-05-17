Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, как пройдет опрос по строительству храма в сквере

Вот уже пять дней вся страна следит за ситуацией в Екатеринбурге, где тысячи горожан выходят на акции против строительства храма святой Екатерины. По проекту здание расположится в сквере у Драмтеатра и будет открыто к 2023 году, когда уральская столица будет праздновать свое 300-летие.

На сегодняшний день известно о более чем ста задержанных, многим суд назначил арест по статье «Мелкое хулиганство». Пик агрессии пришелся на среду, когда собравшиеся в сквере неоднократно провоцировали ОМОН, бросая в полицейских бутылки, камни и яйца. Все закончилось задержанием 70 человек и разгоном демонстрантов.

Мэр Екатеринбурга признался, что боялся выходить к протестующим в первые три дняФото: Алексей БУЛАТОВ

Накал страстей удалось снизить благодаря реакции президента Владимира Путина. Глава государства отметил, что в Екатеринбурге необходимо провести опрос.

- Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Меньшинство должно подчиниться большинству, но к позиции меньшинства также необходимо прислушаться, - отметил Владимир Путин на заседании Общероссийского народного фронта в Сочи.

После этого к противникам сквера впервые вышел на разговор мэр Александр Высокинский. Он заявил, что опрос действительно будет проведен в ближайшее время, а до объявления результатов стройка храма будет приостановлена.

Экс-глава города Евгений Ройзман долгое время воздерживался от комментариев по поводу строительства храма в сквере, но в итоге обвинил во всем происходящем губернатора КуйвашеваФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня журналистов пригласили на внеочередную пресс-конференцию, на которой глава города рассказал, в каком формате пройдет голосование.

Глава Екатеринбура о судьбе сквера.

Live: Комсомольская правда - Екатеринбург - KP.RU.

Наш корреспондент Данил Свечков ведет прямую онлайн-трансляцию из здания администрации.

- В соответствии с поручением президента будет проведен опрос. Все строительные процедуры пока приостановлены. Вопрос по предложению убрать забор – решен. Забор останется, чтобы стабилизировать ситуацию. Главная цель на сегодня – проведение опроса, к которому мы готовимся. Есть несколько возможных форм. Согласно 131 закону о местном самоуправлении мы будем принимать максимальную легитимную форму опроса. Нужно будет определиться, сколько нужно времени на все это. Мы рассчитываем, что в городе появится новый сквер – у Центрального стадиона, - отметил Высокоинский.

Мэр также отметил, что в этом году в городе посадят 2 тысячи деревьев, более 4 тысячи кустарников, а работа по озеленению ведется в усиленном режиме.

-Что будет с теми, кого задержала полиция?

- Это не в нашей компетенции. Мы будем отслеживать ситуацию. То, что в нашем городе произошли эти события – это не хорошо. Мы всегда гордились активной гражданской позицией населения, но сейчас появились призывы и провокации. Есть и те, кто кричит «Кто не скачет – тот за храм». Аналогия всем понятна?

Мы организовали периметр безопасности с досмотром. Вчера в сквере было спокойно. Мы готовились ко встрече с населением с утра и поговорили обо всем вечером.

У журналистов накопилось очень много вопросов к Александру ВысокинскомуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Как все-таки будет проходить опрос?

- Он должен быть легитимным и удобным. Возможность проголосовать должна быть и на улице и в Интернете.

- Почему опрос, а не референдум?

- Референдум – это год в подвешенном состоянии. Это очень большой процесс. Надо, чтобы опрос по процедуре и форме был максимально корректным. Сейчас выясняем, смогут ли в нем участвовать все жители города или только жители района.

После ответа на вопрос Александр Высокинский решил напомнить представителем прессы, что строительство храма обсуждалось еще в 90-х, а потом жители города отвергли его строительства на площади Труда и в акватории Городского пруда.

Александр Высокинский отметил, что будет принимать решение о форме опроса совместно с депутатами гордумыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы допускаете, что строительство будет отменено?

- Президент сказал четко. Какие еще могут быть вопросы?! Я буду принимать решения строго по итогам опроса. Никто не заинтересован в эскалации конфликта.

- Какие варианты вы готовы предложить, если все-таки голосование поддержит отмену стройки?

- Будем искать решения, сторонников храма тоже очень много в городе. Наша общая задача – исчерпать конфликт и принять решение. Как говорится, будет день – будет пища.

- Вы сказали, что будете встречаться с защитниками сквера. Чего ждете от этой беседы?

- Да. Завтра у меня состоится дискуссия с тридцатью сторонниками. Будем вести диалог в режиме онлайн. Дискуссия должна вестись не в сквере, а в нормальной рабочей обстановке.

- Как-то изменится работа мэрии, если подобные прецеденты еще будут в Екатеринбурге?

- Бороться надо за будущее: мы должны посмотреть, как изменить картину мира, чтобы такого не повторилось. Когда стало известно, что появляются люди с технологиями Майдана, было принято решение о периметре безопасности для всей территории.

- Организаторы всегда открещиваются от акций протеста. Даже на встрече с губернатором никто не взял на себя ответственность за происходящее в сквере. Мы уже знаем примеры, когда отсутствие обеспечения безопасности приводит к плачевным последствиям. Спасибо гражданам, которые вчера не стали пытаться снести забор.

- Где именно проведут опрос?

- Мы изучаем этт вопрос. Это точно будут не жители соседних домов. В опросе должны участвовать жители Екатеринбурга. Но я в этой части не стал бы брать итоговое решение. Президент поставил задачу, и мы будем ее выполнять. Будем делать ее максимально легитимно. Мы понимаем, что если что-то сделаем не правильно, то люди пойдут в суд.

В конце пресс-конференции мэр кратко обратился к журналистам

- Убедительная просьба понимать свою ответственность. Но мы понимаем, что мощный заголовок — залог премии в конце месяца. Давайте на данном этапе тормознемся с точки зрения качания рейтинга за счёт создания нестабильности в городе. Сегодня не та ситуация, чтобы качать рейтинг.

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