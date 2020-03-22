Уличные художники украсили здание бывшего кинотеатра «Салют» надписью «Будь здоров»

22 Март 2020 2020-03-22T11:54:59+03:00

Они призывают горожан посвятить время себе и близким

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Уличные художники Екатеринбурга продолжают наполнять город позитивом. Вчера мы сообщали, что они превратили огромный гранитный шар на Октябрьской площади в увеличенную копию коронавируса. Тот был очень быстро отмыт коммунальщиками. Ну а сегодня горожане заметили новое творение - на одной из стен дома, в котором раньше работал кинотеатр "Салют", появилась огромная надпись: "Будь здоров".

Фотография граффити была опубликована в Инстаграме "streetandlove", посвященном творчеству уличных художников.

- Все будет хорошо! Настал момент посвятить время себе и близким. Будьте здоровы, друзья! - сообщается в записи под фотографией.

ИСТОЧНИК KP.RU