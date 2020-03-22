Уличные художники украсили здание бывшего кинотеатра «Салют» надписью «Будь здоров»
Уличные художники Екатеринбурга продолжают наполнять город позитивом. Вчера мы сообщали, что они превратили огромный гранитный шар на Октябрьской площади в увеличенную копию коронавируса. Тот был очень быстро отмыт коммунальщиками. Ну а сегодня горожане заметили новое творение - на одной из стен дома, в котором раньше работал кинотеатр "Салют", появилась огромная надпись: "Будь здоров".
Фотография граффити была опубликована в Инстаграме "streetandlove", посвященном творчеству уличных художников.
- Все будет хорошо! Настал момент посвятить время себе и близким. Будьте здоровы, друзья! - сообщается в записи под фотографией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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