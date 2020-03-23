Зрители в метре друг от друга: как работают кинотеатры Екатеринбурга после запрета Минкульта

Накануне министерство культуры запретило работать всем театрам, музеям и кинотеатрам. Особые меры принимают из-за профилактики коронавируса. К рекомендациям ведомства призвали и местные власти Екатеринбурга, в пятницу заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков особое внимание уделил кинотеатрам, так как другие культурные учреждения закрылись еще в начале прошлой недели.

- До 12 апреля все кинотеатры будут закрыты, даже сеансы с численностью зрителей менее 50 человек, - заявил Креков.

Только вот сеансы в Екатеринбурге продолжают идти и кинокомплексы продолжают работать в обычном режиме. Из двадцати городских кинотеатров к советам Минкульта прислушались только три: ККТ «Космос», «Дом кино» и еще «Олимп» в микрорайоне Компрессорный.

- Доводим до вашего сведения, что наш кинотеатр не работает с 19 марта по 12 апреля включительно, - объявили в «Дом кино», как и в других двух.

Сейчас кинотеатры продадют не болье 50 билетов на один сеанс.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получается, что двери для посетителей закрыли только муниципальные кинотеатры. Сеть «Премьер-зал», они есть в ТРЦ «Фан-Фан» и «Парк хаус», экомолле «Гранат», кинотеатре «Знамя» и «Заря», на Юго-западном объявили, что просмотры фильмов состоятся. По телефону менеджеры говорят только об ограниченной продаже билетов.

- Мы продаем только 50 штук билетов и рассаживаем зрителей в метре друг от друга. На входе в зал каждому посетителю выдаем спиртовую салфетку, а после сеанса сотрудники кинотеатра делают уборку, обрабатывая все поверхности антисептическими растворами, - рассказали нам кинотеатре ТРЦ «Фан Фан».

Также зрителей просят покупать билеты в онлайн кассах, хотя и в самом кинотеатре их тоже можно пробрести.

Вместе с кино у екатеринбуржцев забирают и торговые центры. Но не полностью, ограничивают лишь работу фут-кортов и детских зон в развлекательных комплексах. Сами ТЦ функционируют в прежнем режиме.

Отметим, по данным Роспотребнадзора в Свердловской области подтвердилось девять случаев коронавирусом. Все заболевшие недавно вернулись из Европы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в 40-ой инфекционной больнице.

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