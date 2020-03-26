«Выходные дни - это не каникулы»: Евгений Куйвашев призвал уральцев провести следующую неделю в кругу семьи
Евгений Куйвашев призвал уральцев провести следующую неделю, которую президент объявил выходной, в кругу семьи. Губернатор опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram.
- Выходные дни-это не каникулы, это необходимые меры безопасности. Я вас очень прошу оставаться дома, побыть в кругу семьи, почитать книгу, посмотреть телевизор. И если ваше предприятие в эти выходные не работает то оставайтесь дома и посветите время своим близким, - обратился Евгений Куйвашев к уральцам.
Евгений Куйвашев добавил, что он, как губернатор оставаться дома не может, и будет работать, как и другие представители власти. Но он пообещал, что отменит все встречи, которые могут подождать. Глава региона убедил жителей Урала, что Свердловская область обязательно справится с этой непростой проблемой благодаря прекрасным врачам и ученым.
Также Евгений Куйвашев отметил, что здоровье ваше и ваших близких в руках жителей Свердловской области и пожелал хороших теплых семейных домашних выходных.
Евгений Куйвашев записал обращение к Свердловчанам.Видео: @evgenykuyvashev Евгений Куйвашев! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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