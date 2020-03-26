«Выходные дни - это не каникулы»: Евгений Куйвашев призвал уральцев провести следующую неделю в кругу семьи

26 Март 2020 2020-03-26T17:59:22+03:00

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Евгений Куйвашев призвал уральцев провести следующую неделю, которую президент объявил выходной, в кругу семьи. Губернатор опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram.

- Выходные дни-это не каникулы, это необходимые меры безопасности. Я вас очень прошу оставаться дома, побыть в кругу семьи, почитать книгу, посмотреть телевизор. И если ваше предприятие в эти выходные не работает то оставайтесь дома и посветите время своим близким, - обратился Евгений Куйвашев к уральцам.

Евгений Куйвашев добавил, что он, как губернатор оставаться дома не может, и будет работать, как и другие представители власти. Но он пообещал, что отменит все встречи, которые могут подождать. Глава региона убедил жителей Урала, что Свердловская область обязательно справится с этой непростой проблемой благодаря прекрасным врачам и ученым.

Также Евгений Куйвашев отметил, что здоровье ваше и ваших близких в руках жителей Свердловской области и пожелал хороших теплых семейных домашних выходных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/768965" frameborder="0"></iframe> Евгений Куйвашев записал обращение к Свердловчанам.Видео: @evgenykuyvashev Евгений Куйвашев! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU