Берем у богатых и отдаем бедным, это правильно: как свердловские политики оценили обращение Владимира Путина к нации

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением с нации. В своей речи глава государства, во-первых, отпустил работающих россиян на недельные каникулы, во-вторых, обозначил комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также наиболее уязвимых слоев населения.

Свое мнение по поводу обращения президента Владимира Путина в беседе с корреспондентами «КП-Екатеринбург» высказали известные уральские политики и государственные служащие.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько: «Неожиданно, но справедливо»

- Конечно, для всех нас, а также для всех остальных, меры, которые были озвучены, стали неожиданными. Но понятно, что эти меры логичны, справедливы и их мог озвучить только президент. Сейчас мы должны будем трансформировать их на Свердловскую область.

Сергей БидонькоФото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова: «Главное – предупреждение банкротств»

- Я думаю, что возможно эти «каникулы» в какой-то степени обезопасят людей. Меня очень сильно беспокоит некоторая наша надежда на то, что нас пронесет. Просто у нас медленное видимо начало (эпидемии, - Ред.). Но для меня не это самое главное. Главное, что Владимир Владимирович счел возможным предусмотреть предупреждение банкротств. Потому что это привело бы обязательно к невыплате заработной платы, так как банкротство это один из способов ухода от оплаты труда. Кажутся очень важными и ипотечные каникулы. Потому что вы знаете, я каждый день работаю с обращениями людей, которые не по своей воле не смогут оплатить ее за следующий месяц. Отсрочка это спасение права на жилье.

Татьяна МерзляковаФото: Алексей БУЛАТОВ

Член Совета Федерации РФ, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий: «Цель президента – сохранить здоровье нации»

- Президент обозначил главную цель, ради которой все это делается: здоровье граждан Российской Федерации. Эта цель превыше всего. Поэтому недельный отпуск предоставляется для того, чтобы сократить скорость распространения болезни. Меры экономической поддержки – для того, чтобы поддержать фирмы, занятые в тех секторах, которые пострадают в связи с падением спроса, не допустить безработицы, не допустить падения доходов.

Это логичные меры, которые принимаются сегодня не только руководством РФ, но и в других странах – в США, в Германии. Эти меры - не дешевые. Нужны источники, чтобы каким-то образом все эти дополнительные социальные расходы покрывались. И предложения о том, где эти деньги можно взять, сформулированы. Достаточно их или недостаточно – это вопрос открытый. Но, по крайней мере, то, что эти меры сразу соседствуют с источниками, обеспечивающими наполнение бюджета, логично. Хуже, когда у нас бывает, что меры декларируются, но никто не говорит, откуда эти деньги будут взяты. В данной ситуации все достаточно честно и открыто.

Аркадий ЧернецкийФото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Нерабочая неделя – правильное решение»

- Конечно же, нерабочая неделя – это обоснованное решение. Лучше лишний раз подстраховаться. Это поможет остановить распространение вируса. На примере других стран мы видим, что ситуация тяжелая. Заболевание какое-то время может проходить бессимптомно. У одного моего знакомого в Испании так было с его отцом. Симптомов долгое время не было, а потом его экстренно госпитализировали. Пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, а больницы к тому моменту уже были переполнены.

Также Сергей Чепиков рассказал, что в пятницу, 27 марта, проведет свой первый прием с избирателями в интерактивном режиме.

Сергей ЧепиковФото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин: «Все справедливо: забираем у богатых и отдаем нуждающимся»

- Думаю, что меры, озвученные президентом, крайне своевременные. Владимир Путин еще раз обозначил, что надо в тяжелые времена, а времена на самом деле непростые, помогать самым нуждающимся. Это абсолютно правильно – помочь сейчас семьям с детьми, тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию в связи с потерей работы. Их надо, безусловно, поддерживать.

Немаловажно, что президент обозначил, откуда возьмут часть денег на дополнительные выплаты. В обращении прозвучало, что будет увеличение налогов для тех, кто выводит деньги в оффшоры. Все абсолютно справедливо: забираем у богатых и отдаем нуждающимся.