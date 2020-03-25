«Для нас это неожиданность»: вице-губернатор Свердловской области о решении Путина сделать следующую неделю нерабочей

Меньше часа назад завершилось выступление президента России Владимира Путина. Глава государства обратился к жителям страны в связи с ситуацией, которая сложилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Выступление президента стало по-настоящему сенсационным. В ходе него Владимир Путин заявил, что следующая неделя станет для россиян не рабочей.

«Комсомолка» обратилась за комментариями в пресс-службу мэрии, а также в департамент информационной политики региона, чтобы узнать, как во время следующей недели будет работать общественный транспорт, а также государственные учреждения. Наши собеседники ответили, что пока информации по поводу этого нет.

Нам удалось дозвониться до вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Он рассказал, что решение Владимира Путина было неожиданным, но эти меры оправданы.

Меры президента - логичны, считает Сергей БидонькоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Конечно, для всех нас (думаю, и для всех остальных) меры, которые были озвучены, стали неожиданными. Но понятно, что эти меры логичны, справедливы и их мог озвучить только президент. Сейчас мы должны будем трансформировать их на Свердловскую область, - отметил Бидонько в разговоре с «КП».

Также вице-губернатор добавил, что пока не готов ответить на вопрос о том, какие шаги будут предприняты в первую очередь. Сейчас правительство региона как раз занимается решением этого вопроса.

Полную трансляцию видеообращения вел сайт kp.ru. Полная стенограмма обращения