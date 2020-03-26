Нерабочая неделя в Екатеринбурге: с понедельника закроют детские сады
Губернатор Свердловской области подписал Указ, который ограничивает работу многих организаций региона, включая торговые центры, рестораны и образовательные учреждения. В том числе на следующую неделю из-за угрозы распространения коронавируса будут закрыты детские сады. Пока ограничения на работу дошкольных учреждений ввели до третьего апреля.
- Прошу с пониманием отнестись к ограничениям, они необходимы в период пандемии, - написал Евгений Куйвашев в Instagram.
Напомним, что школьников в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение еще 17 марта. В таком формате школы будут работать до 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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