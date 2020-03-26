Аптеки и магазины с продуктами остаются: что закроется в Свердловской области на «выходной» неделе

Начиная с субботы в Свердловской области вводятся новые меры по борьбе с коронавирусом. До 5 апреля регион, вместе со всей страной, будет находиться на «выходном». Причем на него отправятся не только граждане, но и многие организации. В четверг, 26 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, по которому ограничивается работа общепита. В кафе и рестораны сходить будет нельзя. Сами заведения смогут лишь заниматься доставкой готовой еды или обслуживать клиентов на вынос.

Также под ограничения попали объекты розничной торговли, то есть магазины. Исключение есть и тут. Продолжают работать аптеки, аптечные пункты, а также продуктовые отделы и отделы товаров первой необходимости в магазинах.

Организации бытового обслуживания тоже не смогут работать. Но это не касается тех из них, что оказывают ритуальные услуги.

Указ, ограничивающий работы ресторанов, торговых центров и других заведений города. Фото: предоставлено оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции

Ну и для тех, кто думал, что длинные выходные можно будет использовать не для самоизоляции, а для развлечений. Указом губернатора все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и досуговые заведения, в том числе торговые и торгово-развлекательные центры закрываются.

- Также на период с 30 марта по 3 апреля закроются все образовательные организации, включая детские сады, - сказал губернатор Евгений Куйвашев. - Прошу с пониманием отнестись к ограничениям, они необходимы в период пандемии.

Добавим, что в четверг, 26 марта, в Свердловской области подтвердилось еще семь случаев заболевания коронавирусом. Итого сейчас в регионе 20 человек с таким диагнозом.

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