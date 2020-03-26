2020-03-26T16:14:45+03:00
Общество

Аптеки и магазины с продуктами остаются: что закроется в Свердловской области на «выходной» неделе

Губернатор подписал Указ, который ограничивает работу многих организаций региона, включая торговые центры и рестораны
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Продуктовые магазины будут работать, как обычно.Продуктовые магазины будут работать, как обычно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Начиная с субботы в Свердловской области вводятся новые меры по борьбе с коронавирусом. До 5 апреля регион, вместе со всей страной, будет находиться на «выходном». Причем на него отправятся не только граждане, но и многие организации. В четверг, 26 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, по которому ограничивается работа общепита. В кафе и рестораны сходить будет нельзя. Сами заведения смогут лишь заниматься доставкой готовой еды или обслуживать клиентов на вынос.

Также под ограничения попали объекты розничной торговли, то есть магазины. Исключение есть и тут. Продолжают работать аптеки, аптечные пункты, а также продуктовые отделы и отделы товаров первой необходимости в магазинах.

Организации бытового обслуживания тоже не смогут работать. Но это не касается тех из них, что оказывают ритуальные услуги.

Указ, ограничивающий работы ресторанов, торговых центров и других заведений города. Фото: предоставлено оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции

Указ, ограничивающий работы ресторанов, торговых центров и других заведений города. Фото: предоставлено оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции

Ну и для тех, кто думал, что длинные выходные можно будет использовать не для самоизоляции, а для развлечений. Указом губернатора все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и досуговые заведения, в том числе торговые и торгово-развлекательные центры закрываются.

- Также на период с 30 марта по 3 апреля закроются все образовательные организации, включая детские сады, - сказал губернатор Евгений Куйвашев. - Прошу с пониманием отнестись к ограничениям, они необходимы в период пандемии.

Добавим, что в четверг, 26 марта, в Свердловской области подтвердилось еще семь случаев заболевания коронавирусом. Итого сейчас в регионе 20 человек с таким диагнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь новых случаев заражения коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости за 26 марта 2020

В Свердловской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На вечер среды было зафиксировано 13 случаев. А сегодня к ним добавились еще семь человек. (Подробнее)

«Открывайте, к вам пришел волонтер»: студенты медколледжа начали доставлять продукты и лекарства екатеринбургским пенсионерам

Губернатор Свердловской области вместе с мэром Екатеринбурга порекомендовал пожилым людям из-за коронавируса как можно меньше выходить из дома. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневной дожор: как не набрать лишний вес на самоизоляции или нерабочей неделе из-за коронавируса
Врач, фитнес-тренер и ЗОЖ-блогер рассказали, как не набрать лишний вес, сидя дома на карантине по коронавирусу, что делать, чтобы не приближаться к холодильнику и кто поможет контролировать себя
Новости 24
Бросала гранаты и водила танк: содержанка из Екатеринбурга ради славы ушла в армию
В Екатеринбурге на три дня закроют движение трамваев по улице Луначарского
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: с понедельника закроют детские сады
Прыскал газом в лицо: видео ограбления цветочного киоска в Екатеринбурге, которое устроил 17-летний парень
ОАО «РЖД» и ЯНАО подписали соглашение о сотрудничестве
Екатеринбуржец отсудил у соседей 310 тысяч за сгоревшую машину
Коронавирус в Екатеринбурге: волонтеры предложили поухаживать за питомцами тех, кого посадили на карантин
Коронавирус в Екатеринбурге: Урал вошел в десятку лучших регионов, чтобы путешествовать виртуально
В Екатеринбурге свой пост покинет главврач больницы, где в коридоре умерла пациентка
В Екатеринбурге на 10 дней перекроют перекресток на Эльмаше
За неделю «Уральские авиалинии» вернули домой больше 10 тысяч россиян
Коронавирус в Екатеринбурге: ГИБДД вводит пропускной режим в РЭО
Обещали исцелить внучку: свердловские аферисты обокрали бабушек на пять миллионов
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по Белореченской
В Екатеринбурге 17-летний парень ограбил цветочный киоск, угрожая продавщице ножом и газовым баллоном
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Коронавирус в Екатеринбурге: в Кольцово установили еще два тепловизора
Коронавирус в Екатеринбурге: шахматный турнир претендентов приостановили из-за вспышки COVID-19
В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения «Банка Уралсиб» будут работать в обычном режиме
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Коронавирус в Екатеринбурге: Высокинский поручил закрыть все ТЦ и рестораны
Быстрые и бесплатные: УБРиР подключил систему быстрых платежей
Коронавирус в Екатеринбурге: на онлайн-обучение школьников выделили 20 миллионов