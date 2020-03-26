Семь новых случаев заражения коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости за 26 марта 2020

В Свердловской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На вечер среды было зафиксировано 13 случаев. А сегодня к ним добавились еще семь человек.

- В Управление Роспотребнадзора поступила информация о новых 7 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщают в оперативном штабе по профилактике болезни. - Положительные результаты подтвердил новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора.

Все заболевшие сейчас находятся в 40-й больнице Екатеринбурга. Как отмечают в оперативном штабе, они выявили всех, кто контактировал с заболевшими. Людей из ближнего круга, с которыми заболевшие общались особенно много, госпитализировали в инфекционное отделение больницы №6 в Екатеринбурге.

- Все остальные находятся под медицинским наблюдением, - добавляют в оперативном штабе. - Обеспечен полный комплекс медпомощи, в оперативном порядке проведено обследование очагов и заключительная дезинфекция. Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 20 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние троих пациентов – средней степени тяжести, у одного из них врачи фиксируют положительную динамику. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Необходимости в реанимации или в подключении к аппарату ИВЛ ни у кого из пациентов нет.