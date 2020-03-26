Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будут работать магазины и кафе с 28 марта по 5 апреля 2020 года

26 Март 2020 2020-03-26T18:43:56+03:00

Рассказываем, как ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, повлияют на работу объектов розничной торговли и сферы обслуживания

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области сегодня подписал Указ, согласно которому из-за коронавирусной инфекции на время нерабочей недели ограничивается работа объектов розничной торговли и сферы обслуживания. С 28 марта по 5 апреля 2020 года работать будут только аптеки, продуктовые магазины, а также магазины с непродовольственными товарами первой необходимости.

Кафе и рестораны в нерабочую неделю будут закрыты. Заведения смогут лишь заниматься доставкой готовой еды или обслуживать клиентов на вынос без посещения людьми.

Ранее мы рассказывали, как в нерабочую неделю будет ездить транспорт и будут ли принимать пациентов в поликлиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU