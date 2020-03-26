Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будут работать магазины и кафе с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Губернатор Свердловской области сегодня подписал Указ, согласно которому из-за коронавирусной инфекции на время нерабочей недели ограничивается работа объектов розничной торговли и сферы обслуживания. С 28 марта по 5 апреля 2020 года работать будут только аптеки, продуктовые магазины, а также магазины с непродовольственными товарами первой необходимости.
Кафе и рестораны в нерабочую неделю будут закрыты. Заведения смогут лишь заниматься доставкой готовой еды или обслуживать клиентов на вынос без посещения людьми.
Ранее мы рассказывали, как в нерабочую неделю будет ездить транспорт и будут ли принимать пациентов в поликлиниках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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