«Пока изменений не планируется»: как будут работать больницы Екатеринбурга после послания Путина

25 Март 2020 2020-03-25T19:16:00+03:00

К вечеру среды, 25 марта, в Свердловской области было подтверждено всего 13 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня президент России Владимир Путин объявил о новых способах борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Так, вся следующая неделя будет выходной. Эта новость стала неожиданной для региональных и городских властей. Поэтому в среду вечером получить ответ о том, как во время незапланированных «каникул» будут работать городские службы, не удалось. Однако, по предварительной информации, на работу медиков города эти «каникулы» никак не повлияют.

- Пока в работе муниципальных медицинских учреждений изменений не планируется, - уточнили в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

Добавим, что к вечеру среды в Свердловской области было подтверждено всего 13 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU