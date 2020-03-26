2020-03-26T11:58:50+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: в Кольцово установили еще два тепловизора

Всех сотрудников и гостей проверяют на повышенную температуру
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба КольцовоФото: пресс-служба Кольцово
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В аэропорту Кольцово установили еще два тепловизора, чтобы проверять пассажиров, гостей и сотрудников на повышенную температуру. Такие меры аэропорт принимает в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

- Тепловизоры находятся на входе в терминал внутренних линий, а также на входе в аэропорт из отеля Angelo, - отмечают в пресс-службе Кольцово. - В случае обнаружения отклонения температуры тела от обычных показателей, посетителю предлагается пройти в здравпункт для получения консультационной помощи.

Точно такие же тепловизоры установлены и в терминале международных авиалиний, вход в который, кстати, в аэропорту планировалось закрыть из-за снижения пассажиропотока.

Кроме того, перед сменами всех сотрудников Кольцово и организаций, расположенных на его территории, также проверяют на повышенную температуру. При выявлении признаков ОРВИ человека отстраняют от работы и направляют в больницу по месту жительства.

Все стойки регистрации, информации, места общего пользования и контактное оборудование зон предполетного досмотра и выходов на посадку каждый час обрабатываются хлорсодержащими средствами. Кроме того, проводится усиленная дезинфекция автобусов, а в самом здании аэропорта организовано видеоинформирование и звуковое оповещение о мерах профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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