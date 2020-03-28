2020-03-28T12:34:12+03:00
Здоровье

В Свердловской области четыре новых случая коронавируса

За последние сутки число зараженных по стране увеличилось на 228 человек
Олег ГАЛИМОВ
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В России следующая неделя объявлена нерабочейВ России следующая неделя объявлена нерабочейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области выявили четыре новых случая коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. По состоянию на 28 марта, 1264 россиянина заболели (228 человек за последние сутки). При этом 49 человек вылечились, четверо – скончались. Таким образом число зараженных на Среднем Урале достигло 24 человек. Губернатор региона Евгений Куйвашев попросил всех уральцев старше 65 лет самоизолироваться.

Отметим, что согласно указу президента следующая неделя объявлена нерабочей: торговые центры, бары, кафе и рестораны будут закрыты. Из-за отсутствия туристов в Екатеринбурге на грани закрытия оказались десятки гостиниц, а местные перевозчики бьют тревогу и просят помощи у местных властей.

Накануне также стали известны новые даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Сегодня о закрытии на карантин сообщили на Белоярской АЭСжену одного из сотрудников госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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