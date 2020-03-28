В Свердловской области четыре новых случая коронавируса

В Свердловской области выявили четыре новых случая коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. По состоянию на 28 марта, 1264 россиянина заболели (228 человек за последние сутки). При этом 49 человек вылечились, четверо – скончались. Таким образом число зараженных на Среднем Урале достигло 24 человек. Губернатор региона Евгений Куйвашев попросил всех уральцев старше 65 лет самоизолироваться.

Отметим, что согласно указу президента следующая неделя объявлена нерабочей: торговые центры, бары, кафе и рестораны будут закрыты. Из-за отсутствия туристов в Екатеринбурге на грани закрытия оказались десятки гостиниц, а местные перевозчики бьют тревогу и просят помощи у местных властей.

Накануне также стали известны новые даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Сегодня о закрытии на карантин сообщили на Белоярской АЭС – жену одного из сотрудников госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 марта 2020 года: закрытие ТЦ и сокращение общественного транспорта. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 27 марта 2020 года (подробнее)

Нерабочая неделя в Екатеринбурге: что будет работать, а что нет с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Губернатор подписал Указ, который ограничивает работу многих организаций региона, включая торговые центры и рестораны (подробнее)

Семь новых случаев заражения коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости за 26 марта 2020. В Свердловской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На вечер среды было зафиксировано 13 случаев. А сегодня к ним добавились еще семь человек. (Подробнее)

«Открывайте, к вам пришел волонтер»: студенты медколледжа начали доставлять продукты и лекарства екатеринбургским пенсионерам. Губернатор Свердловской области вместе с мэром Екатеринбурга порекомендовал пожилым людям из-за коронавируса как можно меньше выходить из дома. (Подробнее)