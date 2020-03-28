Крик о помощи: перевозчики Екатеринбурга обратились к мэру с требованием обеспечить их масками и антисептиками
Частные перевозчики обратились с коллективным заявлением к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с требованием обеспечить их необходимыми средствами защиты в период пандемии коронавируса.
- В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, введенными и планируемыми ограничительными мерами, ситуация в отрасли регулярных пассажирских перевозок в Екатеринбурге становится критической: в марте 2020 года резко сократился пассажиропоток, следовательно экономическая составляющая резко стала отрицательной и продолжает падать. Перевозчики и так работали в «ноль» лишь бы продержаться и не утонуть в кредитных и зарплатных обязательствах, обязательствах перед городом и требованиями надзорных органов. Самостоятельно нам не справиться, Ваша реальная помощь и поддержка как никогда необходимы! – говорится в тексте обращения к мэру.
В числе прочего перевозчики просят не разделять их на «своих» и «чужих» и обеспечить их медицинскими масками и антисептиками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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