Персонал станции изолирован: у жены сотрудника Белоярской АЭС заподозрили коронавирус

В субботу, 28 марта, с симптомами коронавирусной инфекции была госпитализирована жена одного из сотрудников Белоярской АЭС (Свердловская область, город Заречный). Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе станции.

В целях безопасности весь персонал был изолирован. Автобусы, перевозящие сотрудников, подвергаются постоянной обработке.

- С целью предупреждения гипотетического распространения инфекции оперативный персонал Белоярской АЭС переводится на проживание в профилакторий. В профилактории организована полная изоляция персонала с круглосуточным медицинским наблюдением, постоянная дезинфекция помещений. Весь персонал без исключения использует средства индивидуальной защиты и гигиены, - говорится в заявлении пресс-службы станции.

В эксплуатации станции находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число луФото: Алексей БУЛАТОВ

Отмечается, что АЭС работает в штатном режиме. Энергоблок №3 БН-600 несёт нагрузку на уровне мощности 623 МВт, энергоблок №4 БН-800 работает на уровне мощности 872 МВт. Радиационная обстановка в городе соответствует уровню естественного природного фона.

ОФИЦИАЛЬНО

В России зафиксировано 1036 человек с коронавирусом, из них – 20 в Свердловской области. Согласно указу президента Владимира Путина, неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей.

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