ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Расписание сдачи ЕГЭ-2020 было утверждено еще в декабре прошлого года. Однако пандемия коронавируса внесла в этот процесс свои коррективы. Так, 27 марта Министр просвещения России Сергей Кравцов принял решение перенести сроки сдачи ЕГЭ-2020.

- В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня (должен был пройти с 25 мая по 29 июня), - говорится в заявлении Сергея Кравцова.

Как и раньше сдавать экзамены подростки будут в три периода: досрочный, основной, резервный. Принципиальное отличие этого года: досрочники будут сдавать ЕГЭ параллельно с основной сдачей.

- Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ 2020 года на основной период экзаменов, в связи с указом президента об объявлении в Российской Федерации нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля, продлены с 1 апреля до 8 апреля, - говорится на сайте Рособрнадзора. - При совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести.

В Рособрнадзоре также советуют все заявления заполнять и отправлять дистанционно. Такие условия опять же связаны с пандемией коронавируса. В Свердловской области перерегистрация на участие в ЕГЭ проводится с 23 марта 2020 года до 27 марта 2020 года.

Изменения коснулись и тех, кто в этом году сдает ОГЭ. Выпускники 9 классов начнут сдачу лишь 9 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всем интересующим вопросам родители учащихся и учителя могут обращаться на горячую линию по номеру 8 (800) 200-91-85.

Телефоны «горячих линий» Свердловской области по вопросам проведения ЕГЭ

(343)312-02-23;

(343)312-00-04(доб. 090, 091, 094);

8-908-90-81-365;

8-950-64-77-093;

8-950-64-76-112;

Часы работы «Горячей линии»: понедельник-четверг с 09:00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00. Обед с 12.30 до 13.30. Выходные дни: суббота, воскресенье.

ОФИЦИАЛЬНО

На 27 марта 2020 года в России зафиксировано 1036 человек с коронавирусом, из них – 20 в Свердловской области. Согласно указу президента Владимира Путина, неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей.

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