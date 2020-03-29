«Установили три тысячи коек»: выставочные павильоны «Екатеринбург-ЭКСПО» переделали в госпиталь

Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» превратили в госпиталь для больных коронавирусом. Это были учения, которые проводил областной Минздрав вместе с министерством общественной безопасности. На площадке разместили три тысячи больничных коек для пострадавших.

- Хотим сказать о том, что в международной практике в период чрезвычайных ситуаций широко распространена практика использования крупных по площади помещений в качестве временных госпиталей для пострадавших и больных. Для этого используются стадионы, крупные отели и выставочные центры, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО».

Там же добавили, что их площадка отвечает всем требованиям для создания в чрезвычайных ситуациях госпиталя. Во-первых, помогает удаленность от центра города, есть вместительная парковка с удобными подъездами. Помещения выставочного центра имеют ограниченное количество входов и выходов, что позволяет контролировать периметр объекта, есть оборудованная кухня, которая сможет обслуживать персонал и пациентов.

- В связи с этим очевидно, что "Экатеринбург-Экспо" может стать идеальной площадкой для развертывания на его территории временного госпиталя при ухудшении эпидемиологической обстановки с короновирусом (covid-19) на территории Свердловской области и города Екатеринбурга. Мы готовы будем предоставить весь потенциал выставочного центра для борьбы с инфекцией, - рассказал Игорь Данилов, генеральный директор «Екатеринбург-ЭКСПО».

В Минздраве Свердловской области отказались комментировать учения.