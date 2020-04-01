Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 апреля 2020 года: помощь от фонда Ройзмана, штрафы для любителей погулять и лайфхак от «Чайф»

Редакция «Комсомольской правды» в Екатеринбурге продолжает следить за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в Свердловской области.

ЕЩЕ ДЕВЯТЬ СЛУЧАЕВ

В последний мартовский день в Свердловской области зарегистрировано еще 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на 31 марта в России зафиксировано 2 337 случаев заражения COVID-19, из них 17 человек погибло, 121 полностью излечились от коронавируса. За сутки на Урале обследовали 970 человек.

В Екатеринбурге и Свердловской области с 30 марта введен режим самоизоляции граждан. Власти настоятельно рекомендуют уральцам выходить на улицу только, чтобы закупить продукты и товары первой необходимости, вынести мусор и выгулять питомца.

Разрешено обращаться в медицинские учреждения за неотложной помощью. Плановый прием граждан в больницах и поликлиниках отложен до окончания режима самоизоляции. Врача теперь можно вызвать на дом: список адресов и телефонов для Екатеринбурга по ссылке.

Помните, что в легковом автомобиле одновременно могут передвигаться только два человека, за исключением семей с детьми, в помещениях ввели ограничение по количеству посетителей. Все муниципальные учреждения работают только по предварительной записи.

В Екатеринбурге - 9 новых случаев заболевания коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ

КОНТРОЛЬ

Росгвардия и полиция приступили к патрулированию улиц, чтобы жители Екатеринбурга и Свердловской области соблюдали режим самоизоляции.

Штрафовать силовики намерены тех, кто вернулся из других стран и решил выйти на улицу. По закону после прилета в родной город нужно две недели пробыть дома. На этот момент полицейские задержали 11 человек, нарушивших закон.

Так, жительница Новоуральска не выдержала домашнего «плена» и решила прогуляться со своим питомцем. Другой «штрафник» прибыл из Испании и тоже отправился на прогулку.

- Шутки кончились. Безопасность окружающих должна быть превыше личных интересов. Советую не повторять чужих ошибок, дабы с кошкой или собакой в руках не натворить настоящей беды, - говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Нарушителям грозят административные штрафы, на первый раз небольшие, от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей. Однако. Если случится рецидив, то суммы существенно возрастут.

Хороший пример в этой ситуации показали известные уральцы, которые примерно сидят дома. Своими рецептами проведения времени дома поделились музыкант группы «Чайф» Владимир Бегунов, участницы шоу «Уральские пельмени», а также известный российский гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин. Рецепты эти просты – книги, дела по хозяйству, гаджеты и просмотр фильмов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769829" frameborder="0"></iframe> Музыкант "Чайф" показал, как живет дома во время самоизоляции.Видео: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале

УНИВЕРСИАДА ПОДОЖДЕТ

Эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы не только в жизнь екатеринбуржцев, но и в процесс подготовки к Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в аккурат к 300-летию уральской столицы в 2023 году.

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение отложить подготовку к всемирному спортивному событию на два месяца.

В документе за подписью главы региона значится, что сроки перенесли с 1 апреля на 1 июня. На самом деле не критично – здоровье важнее, а времени до Универсиды-2023 года еще есть. Сначала с эпидемией нужно справиться.

В Екатеринбурге продолжают работать все продуктовые магазины, а также супермаркеты в больших торговых центрах. Посетителям нужно соблюдать дистанцию не меньше полутора метров друг от друга.

Нарушителей карантина начали штрафоватьФото: Алексей БУЛАТОВ

ФОНД РОЙЗМАНА ПОМОЖЕТ ВРАЧАМ

К проблеме дефицита медицинских масок в Екатеринбурге и Свердловской области подключился «Фонд Ройзмана». Активисты собирают деньги на многоразовые медицинские маски, которые сошьют для медиков города.

На Урале всего два предприятия, которые выпускают такие маски, они находятся в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Но из-за большого спроса у работников предприятий не хватает ресурсов полностью покрыть потребности всех желающих.

- Достаточного количества средств защиты в больницах сегодня нет, а запасов не хватает. Маски нужно менять после каждого контакта с пациентом, - говорят в «Фонде Ройзмана».

Маски будут шить сотрудники фондов «Аистенок» и «Город мастеров».

Между тем, Свердловская область получит из федерального бюджета 1,4 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. На эти деньги закупят аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты для медиков, а также диагностическое оборудование.

Кстати, в региональном Минздраве посчитали, во сколько бюджету обходится лечение каждого пациента с коронавирусов. Сумма варьируется от 75 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

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