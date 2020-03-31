2020-03-31T11:26:46+03:00
Общество

За сутки медики проверили на коронавирус 970 человек

Специалисты провели 987 исследований проб на вирус
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Специалисты за сутки провели 987 исследований проб на вирусСпециалисты за сутки провели 987 исследований проб на вирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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С каждым днем работы у свердловских медиков становится все больше. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на Урале, за сутки было проведено 987 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Напомним, это люди с симптомами ОРВИ, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с уже заболевшими.

- За сутки медики обследовали 970 человек. Всего специалистами, с начала февраля, проведено 14 721 исследование и обследовано 11 132 человека, - уточнили в оперштабе.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 26 случаев заражения. Из них пять человек полностью выздоровели - трое на прошлой неделе и еще двое сегодня. Кроме того, сегодня же подтвердился диагноз еще у двух свердловчан. Все они находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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