«И помните, даже звезды, соблюдая огромную дистанцию, не становятся менее яркими»: космонавт Сергей Прокопьев призвал остаться дома

Впереди у россиян, пожалуй, самые длинные выходные в этом году. Накануне президент объявил нерабочими днями следующую неделю и призвал провести это время, не выходя из дома. К совету главы государства присоединился космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Он попросил уральцев соблюдать самоизоляцию. Обращение известный свердловчанин записал на видео.

- Коронавирус — это серьезный вызов всей нашей планете. Чтобы преодолеть его, нужно оставаться спокойными и очень серьезно отнестись ко всем рекомендациям. Прежде всего нужно соблюдать простые правила: чаще мыть руки, проветривать помещения. При первых симптомах любых болезней — обращаться ко врачу, - сказал Прокопьев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769420" frameborder="0"></iframe> Космонавт Сергей Прокофьев призвал екатеринбуржцев сидеть дома.Видео: канал «СтопCOVID-19»

Также космонавт рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции. Сергей рекомендует читать книги, общаться с близкими или работать. Тогда карантин пройдет незаметно.

- А самое главное сегодня – отказаться от походов по любым общественным местам. Останьтесь дома. Руководством страны для этого созданы все условия, приняты решения о недельных каникулах для россиян. Мы космонавты точно знаем, что в изоляции нет ничего страшного. Нужно найти себе дело, работать в удовольствие, читать и общаться с родными. Провести это время с пользой. И помните, даже звезды, соблюдая огромную дистанцию, не становятся менее яркими, - добавил космонавт.

Отметим, 28 марта количество заболевших коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге увеличилось на четыре человека, и сейчас составляет 24 человека. Все они находятся в Городской клинической больнице №40 и ЦГКБ №6. Диагноз еще шести человек находится на стадии подтверждения. Есть добрая новость, вчера была выписана первая пациентка, она полностью вылечилась от COVID-2019.

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