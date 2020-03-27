Нерабочая неделя в Екатеринбурге 2020: какие магазины и торговые центры открыты в городе
Екатеринбург в ожидании нерабочей недели, которую с 30 марта по 5 апреля объявил президент Владимир Путин, чтобы ограничить распространение коронавируса. Большая часть магазинов в уральской столице будет закрыта.
Закроют двери для посетителей кафе, рестораны и прочие заведения общепита. Еду будут продавать на вынос и с доставкой на дом. Закрыты места массового скопления людей, например, ЦПКиО имени Маяковского. Все культурные и развлекательные учреждения в Екатеринбурге уже не работают, в выходные закрылась большая часть торговых точек. Работу продолжают только продуктовые магазины и аптеки, а также маркеты с товарами первой необходимости.
Пройти можно будет только в продуктовые маркеты, также в магизины с товарами первой необходимостиФото: Алексей БУЛАТОВ
Как будут работать торговые центры в Екатеринбурге с 28 марта по 5 апреля:
ТРЦ «Гринвич»: все магазины за исключением продуктового маркета «Гипербола» закрыли.
ТЦ «Мега»: закрыты все торговые точки за исключением «Ашана» и аптеки. Они будут открыты с 10 до 22 часов.
ТРЦ «Карнавал»: не работают все магазины за исключением «Детского мира», «Ашана» и аптеки.
ТЦ «Дирижабль»: работают только три магазина: «Монетка», «Галамарт» и FixPrice.
ТРЦ «Радуга Парк»: закрыт для посещения. С 9 утра до 00 часов работает гипермаркет «Окей».
ТЦ «Комсомолл»: закрыт до 6 апреля.
ТРЦ «Алатырь»: не работает до 5 апреля, за исключением аптек, продуктового гипермаркета, паркинга и банкоматов.
ТРЦ «ФанФан»: также закрывает свои двери до 5 апреля для посетителей за исключением: продуктового магазина «Мегамарт» (с 9 до 1 ночи), аптеки «Фармленд» (с 9 до 22 часов), кафе «СушиРоллы» и «Поль Бейкери», которые будут работать только на вынос, также будут работать с 10 до 22 часов все банкоматы.
ТЦ «Европа»: здесь продолжают работать гастроном «Елисейский», продуктовые маркеты, банкоматы, аптека и стоматология «Скульптура Чарли».
И в аптекиФото: Алексей БУЛАТОВ
ТЦ «Таганский ряд»: не работает на протяжении всей недели.
ТЦ «Свердловск»: закрыт за исключением продуктового магазина «Верный» и FixPrice.
Все больницы Екатеринбурга всю неделю будут работать в обычном режиме. А вот городской общественный транспорт будет курсировать в режиме выходного дня. Также будут работать все государственные учреждения, правда, прием посетителей пока вестись не будет.
ТРЦ «Мегаполис»: закрыт, кроме гипермаркета «Райт» и магазина «Галамарт».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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