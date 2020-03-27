2020-03-27T16:47:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Екатеринбурге 2020: какие магазины и торговые центры открыты в городе

Как Екатеринбург переживет длинные выходные с 30 марта по 5 апреля
Лев ИСТОМИН
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Двери торговых центров временно закрытыДвери торговых центров временно закрытыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург в ожидании нерабочей недели, которую с 30 марта по 5 апреля объявил президент Владимир Путин, чтобы ограничить распространение коронавируса. Большая часть магазинов в уральской столице будет закрыта.

Закроют двери для посетителей кафе, рестораны и прочие заведения общепита. Еду будут продавать на вынос и с доставкой на дом. Закрыты места массового скопления людей, например, ЦПКиО имени Маяковского. Все культурные и развлекательные учреждения в Екатеринбурге уже не работают, в выходные закрылась большая часть торговых точек. Работу продолжают только продуктовые магазины и аптеки, а также маркеты с товарами первой необходимости.

Пройти можно будет только в продуктовые маркеты, также в магизины с товарами первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пройти можно будет только в продуктовые маркеты, также в магизины с товарами первой необходимостиФото: Алексей БУЛАТОВ

Как будут работать торговые центры в Екатеринбурге с 28 марта по 5 апреля:

ТРЦ «Гринвич»: все магазины за исключением продуктового маркета «Гипербола» закрыли.

ТЦ «Мега»: закрыты все торговые точки за исключением «Ашана» и аптеки. Они будут открыты с 10 до 22 часов.

ТРЦ «Карнавал»: не работают все магазины за исключением «Детского мира», «Ашана» и аптеки.

ТЦ «Дирижабль»: работают только три магазина: «Монетка», «Галамарт» и FixPrice.

ТРЦ «Радуга Парк»: закрыт для посещения. С 9 утра до 00 часов работает гипермаркет «Окей».

ТЦ «Комсомолл»: закрыт до 6 апреля.

ТРЦ «Алатырь»: не работает до 5 апреля, за исключением аптек, продуктового гипермаркета, паркинга и банкоматов.

ТРЦ «ФанФан»: также закрывает свои двери до 5 апреля для посетителей за исключением: продуктового магазина «Мегамарт» (с 9 до 1 ночи), аптеки «Фармленд» (с 9 до 22 часов), кафе «СушиРоллы» и «Поль Бейкери», которые будут работать только на вынос, также будут работать с 10 до 22 часов все банкоматы.

ТЦ «Европа»: здесь продолжают работать гастроном «Елисейский», продуктовые маркеты, банкоматы, аптека и стоматология «Скульптура Чарли».

И в аптеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

И в аптекиФото: Алексей БУЛАТОВ

ТЦ «Таганский ряд»: не работает на протяжении всей недели.

ТЦ «Свердловск»: закрыт за исключением продуктового магазина «Верный» и FixPrice.

Все больницы Екатеринбурга всю неделю будут работать в обычном режиме. А вот городской общественный транспорт будет курсировать в режиме выходного дня. Также будут работать все государственные учреждения, правда, прием посетителей пока вестись не будет.

ТРЦ «Мегаполис»: закрыт, кроме гипермаркета «Райт» и магазина «Галамарт».

Как будут работать зоомагазины и ветклиники в Екатеринбурге с 30 марта по 3 апреля 2020. Закроют ли зоомагазины и ветеринарные клиники в Екатеринбурге на карантин 2020 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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