2020-03-27T14:49:35+03:00
Общество

Как будут работать зоомагазины и ветклиники в Екатеринбурге с 30 марта по 3 апреля 2020

Закроют ли зоомагазины и ветеренарные клиники в Екатеринбурге на карантин 2020
Юлия СТАЛИНА
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Ветеринарные клиники будут работать с 30 марта по 5 апреля.Ветеринарные клиники будут работать с 30 марта по 5 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Период с 28 марта до 5 апреля 2020 объявлен нерабочей неделей. В Свердловской области не будут работать развлекательные центры, кафе и рестораны, клубы. Отрыты будут только аптеки и продуктовые магазины. "Комсомолка" также выяснила будут ли работать в Екатеринбьурге зоомагазины и ветклиники в нерабочую неделю.

ЗООМАГАЗИНЫ РАБОТАЮТ?

По данным карт 2ГИС в уральской столице 406 зоомагазинов. Большая часть это сетевые. Есть магазины при ветеринарных клиниках и парикмахерских для животных. На вопрос, открыты ли они с 30 марта, все отвечают утвердительно.

- Конечно мы будем работать как обычно. Если вы боитесь приходить лично, можно заказать доставку. Курьер привезет корм или другие принадлежности прямо домой. Даже контактировать не придется, если оплатите покупку сразу на сайте, - объясняют в сети магазинов Petshop.

Их примеру последовала большая часть магазинов. Так во время нерабочей недели в Екатеринбурге в 2020 будут работать зоомагазины: "Матроскин", "СВ-Маркет", "Живой Мир", "Заповедник", "Натуралист", "ЗооУрал", "Купитькорм.рф", PARADOGs, "Мир хвостатых", "Зоорегион", "Бэмби", "Планета животных", "Мой Друг", "Кормушка", "Жужа", "ГАВ" и другие.

Некоторые зоомагазины пришли на доставку своей продукции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые зоомагазины пришли на доставку своей продукции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Закроет свои двери для покупателей во время нерабочей недели зоомагазин «Дог сити» в Екатеринбурге. Однако, чтобы хозяева могли приобрести корма для своих питомцев у магазина будет работать курьер.Покупки можно будет сделать онлайн.

- Недавно мы открыли доставку и наняли несколько курьеров, чтобы наши клиенты могли удалено покупать товары, - гвоорят в магазине.

А вот городская крупная сеть зоомагазинов "Анстер" работать не будет. С понедельника купить корм для животных у них нельзя.

КАК ПОДСТРИЧЬ СОБАКУ

Хорошие новости для хозяев лохматых питомцев, если запланировали стрижку, отменять ничего не придется. Грумеры также готовы принимать четырехлапых клиентов.

В любом случае во всех салонах красоты для животных и магазинах просят уточнять время работы и расписание или по телефону, или на сайте.

Грумеры также готовы принимать четырехлапых клиентов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Грумеры также готовы принимать четырехлапых клиентов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ЖИВОТНЫМ ТОЖЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

В выходную неделю обязательно работают все больницы и аптеки. Ветеринарных клиник это тоже касается. Они принимают пушистых клиентов как обычно – круглосуточно. К карантину там подготовились, запаслись масками и средствами для дезинфекции рук. Каждый день обрабатывают помещения.

- Даже не было речи о закрытии, животным тоже нужна помощь. Мы же медицинское учреждение. Тем более у нас практически не бывает большого скопления людей, - ответили в ветклиники «Доктор Айболит».

А для тек, кто вынужден из-за карантина сидеть дома, работают специльные волонтеры. Они смогут позаботится о вашем питомце, пока вам нельзя выходить на улицу, добровольцы будут гулять с вашей собакой или сходить в магазин за кормом. Заявки принимает исполком Общегородского народного фронта в Свердловской области по телефону: 8 (343) 350-09-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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