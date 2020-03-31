В Свердловской области два человека заболели коронавирусом

В Свердловской области зарегистрировано еще два случая коронавируса. Об этом в своем Instagram заявил губернатор Евгений Куйвашев. Таким образом, число заболевших на Среднем Урале достигло 26 человек. Вполне возможно, речь идет о паре из Заречного, которую заразила прилетевшая из США дочь.

При этом еще двоих пациентов выписали из ГКБ № 40 Екатеринбурга.

- С радостью сообщаю, что у нас в Екатеринбурге еще двоих пациентов, которым ставили диагноз коронавирус, выписали из больницы. Они здоровы. До этого, напомню, вылечились еще трое. Мы видим, что карантинные меры работают — динамика заражения коронавирусом пока достаточно низкая. За сутки в больницу с предварительным положительным результатом теста на COVID-19 поступили только двое человек. Сейчас они чувствуют себя нормально, никаких осложнений нет, - сообщил губернатор Куйвашев.

Также глава региона отметил, что нынешняя погода (от +7 до +15) – наиболее комфортная для распространения вируса. Поэтому уральцев убедительно просят не нарушать режим самоизоляции, который был введен накануне.

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