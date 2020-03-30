Инфекцию привезла дочь из США: жена сотрудника Белоярской АЭС, у которой диагностировали коронавирус, заразила мужа

Неутешительные новости пришли из города Заречный Свердловской области. Жена сотрудника Белоярской АЭС, у которой диагностировали коронавирус, заразила мужа. Сейчас супруги находятся на лечении в ГКБ № 40 Екатеринбурга.

- Источником инфекции оказалась дочь пары, которая вернулась 16 марта из США, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией. – При этом девушка сама не заболела. Сначала симптомы проявились у матери, затем у отца. По всей видимости, он стал 25 зараженным в регионе.

Персонал станции изолировали из-за угрозы распространения инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит отметить, что по официальной сводке оперштаба в Свердловской области зафиксированно 24 случая коронавирусом. Состояние троих медики оценивают как тяжелое, двоих – средней тяжести. Остальные в удовлетворительном состоянии.

- Наибольшие опасения нам внушает состояние одной больной, которая сейчас находится на искусственной вентиляции легких. У нее есть сопутствующие заболевания, –рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

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