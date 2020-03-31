Режим полной самоизоляции в Екатеринбурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Свердловская область перешла на режим самоизоляции. В понедельник, 30 марта, губернатор Свердловской области подписал Указ, согласно которому просто так выходить на улицу погулять уже нельзя.

Вне зависимости от возраста, надо оставаться дома, за исключением случаев, когда человеку нужна экстренная медицинская помощь, когда он направляется на работу, в магазин, аптеку или выносит мусор. Кстати, выгуливать животных можно, но на расстоянии не дальше 100 метров от дома.

В самих магазинах теперь набиваться толпы не смогут. В небольших, площадью до 50 квадратных метров сможет находиться одновременно не больше пяти человек. В магазинах до 100 квадратных метров - не более 10 человек. В магазинах площадью до 200 квадратных метров - не больше 25 человек.

Многие россияне относятся к ситуации с позитивом.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, теперь и на работе и в магазинах нужна находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

В салоне автомобиля больше двух человек находиться не могут. Исключение - члены одной семьи, либо близкие родственники.

- Хочу подчеркнуть, что продолжают работу все службы и организации, чья деятельность нужна для нормального функционирования нашего общества, наших городов и сел, - отметил губернатор Евгений Куйвашев. - Будут работать магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, продолжат работу производители и поставщики. Продовольствия и товаров первой необходимости хватит всем, запасы большие и поставки не прекращаются. Работают правоохранительные органы и органы власти, которые в том числе будут следить за соблюдением мер профилактики. Естественно, трудятся наши медики. Ситуация находится под контролем.

Эти меры должны помочь избежать вспышки заболевания. К вечеру понедельника количество заболевших коронавирусом в Свердловской области уменьшилось с 24 до 21. Трех человек выписали, а новые случаи пока не подтвердились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«И помните, даже звезды, соблюдая огромную дистанцию, не становятся менее яркими»: космонавт Сергей Прокопьев призвал остаться дома

Впереди у россиян, пожалуй, самые длинные выходные в этом году. Накануне президент объявил нерабочими днями следующую неделю и призвал провести это время, не выходя из дома. К совету главы государства присоединился космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Он попросил уральцев соблюдать самоизоляцию. Обращение известный свердловчанин записал на видео.(Подробнее)

В Екатеринбурге выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса

В Екатеринбурге выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса. Речь идет о женщине, которая недавно вернулась из Европы. Как и остальные зараженные она проходила лечение в больнице № 40 уральской столицы. (Подробнее)