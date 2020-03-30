В Свердловской области ввели режим самоизоляции 30 марта 2020 года

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении дополнительных мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 24 случая инфекции.

- Мы просим граждан оставаться в самоизоляции. Выходите из дома лишь для того, чтобы купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгуливать собаку. Во время выходов на улицу или посещения магазина следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 м до других людей. В легковом автомобиле смогут одновременно перемещаться максимум два человека, - сообщил глава региона в своем Instagram.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Пункт № 3.3 указа главы региона гласит:

- Жителям Свердловской области не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе и работы), которые не приостановлены в соответствии с настоящим указом, осуществление деятельности связанной с передвижением по территории Свердловской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев отметил, что свою работу продолжат все службы и организации, чья деятельность нужна для нормального функционирования общества: магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, а также производители и поставщики.

Также сегодня к уральцам обратился мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Градоначальник отметил, что сейчас основная задача минимизировать риски заражения, а также воздержаться от прогулок по городу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769697" frameborder="0"></iframe> Обращение главы Екатеринбурга Александра Высокинского к горожанам.Видео: официальный портал Администрации Екатеринбурга

- Вчера я гулял по городу. Видел, как люди беспечно гуляют со своими детьми. Вам ваши дети доверяют, а вы их выводите на улицу. Вчера, хоть и не в нашем городе, умер первый ребенок. Наверное, слухи не преувеличены, что дети не могут заболеть, - сказал мэр Екатеринбурга.

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