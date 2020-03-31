В Екатеринбурге собирают деньги на многоразовые маски для врачей и санитаров

31 Март 2020 2020-03-31T13:56:20+03:00

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«Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге открыл сбор средств на многоразовые медицинские маски, которые будут шить специально для медиков и санитаров городских больниц. На самом деле приобрести медицинскую маску сейчас - задача не из легких, поэтому многие принимаются мастерить их себе сами.

В Свердловской области есть только два крупных предприятия, которые занимаются их пошивом - в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, однако из-за гигантского спроса на них заводы просто не успевают работать.

- В Екатеринбургских больницах готовятся к большому количеству пациентов с подозрением на коронавирус, но достаточного количества средств защиты в больницах нет, а запасов не хватает: маски нужно менять после каждого контакта с пациентом, - рассказали в фонде.

Шить маски будут организации «Город мастеров» и «Аистенок» из бязи, которая прочнее и долговечнее марли. Маски можно будет стирать и кипятить, а затем использовать повторно. Какое количество масок потребуется, в фонде пока не могут сказать, поскольку ситуация с коронавирусом непредсказуемая.

- Мы будем заказывать то количество, на которое сможем собрать деньги. Некоммерческим организациям сейчас непросто, но маски они готовы продать по себестоимости, - добавляют в фонде.

Волонтеры также просят поделиться контактами мест, где можно не по завышенным ценам и со всеми необходимыми сертификатами закупить средства дезинфекции, маски и перчатки. Если вы знаете такие места, напишите фонду на почту: info@roizmanfond.ru. А чтобы помочь и пожертвовать деньги на пошив масок, нужно перейти на их официальный сайт. К моменту публикации этого материала фонд уже собрал почти 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU