Нарушение домашнего режима самоизоляции в Екатеринбурге: какие штрафы предусмотрены

Губернатор Свердловской области подписал указ о самоизоляции и тем самым рекомендовал жителям Екатеринбурга не выходить на улицу. Но что будет, если вы выйдете из дома во время самоизоляции, какие штрафы предусмотрены.

По указы главы региона с 30 марта выходить из дома можно только в магазин. За лекарствами, на прогулку с собакой не дальше ста метров от дома и на работу. За исполнением режима самоизоляции будут следить сотрудники Роспотребнадзора.

- Указ о введении в регионе режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции принят для того, чтобы было выполнено предписание главного государственного санитарного врача по Свердловской области. Таким образом, контроль за соблюдением введенных ограничительных мер осуществляет Роспотребнадзор. Вместе с тем, сложившаяся ситуация требует всеобщего объединения, поэтому к сотрудникам Роспотребнадзора подключаются и полицейские, и Росгвардия. Однако хотелось бы надеяться на сознательность всех жителей Свердловской области, благодаря которой наказания за нарушение карантинного режима не понадобятся, - объяснил Губернатор Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Чтобы свердловчане соблюдали самоизоляцию, мониторить улицы будут полицейские и Росгвардия. Штрафовать будут тех, недавно вернулся из-за границы и решил выйти из дома. По закону вернувшиеся из поездки должны просидеть на домашнем карантине 14 дней.

За это время сотрудники МВД поймали 11 нарушителей. Жительница Новоуральска не выдержала заточения и отправилась на прогулку с собакой. Еще одним провинившимся оказался мужчина, который прибыл из Испании.

- Увлекательный отдых на Канарах, вероятно, затмил чувство предосторожности. Так же, как и его землячка, он покинул свое место жительства с целью выгула домашнего питомца. Шутки кончились. Безопасность окружающих должна быть превыше личных интересов. Советую не повторять чужих ошибок, дабы с кошкой или с собакой в руках не натворить настоящей беды, - сообщил полковник Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Сейчас правительство уже внесло проект поправок в КоАП. Предполагается, что сумма штрафов составит от 1,5–3 тыс. рублей за нарушения «правил поведения» до 300 тысяч за причинение вреда здоровью других граждан.