Пытаются не потолстеть и пишут книги: как известные уральцы проводят время на самоизоляции

Одним из самых популярных запросов в интернете «Чем заняться во время самоизоляции». Отличным примером для этого могут послужить представители шоу-бизнеса. Мы узнали, что делают уральские знаменитости, пока сидят на карантине дома.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ОТКРОВЕНЯ КСЕНИИ КОРНЕВОЙ

Задорная пышка из «Уральских пельменей» как всегда подошла к вопросу с юмором. Ксения Корнева разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram, выложив фото в постели. Артистка написала, что так она занимается работой, пишет шутки и готовит сценарии.

- Из плюсов: можно не краситься, работать в пижаме, собираюсь купить курсы английского, сделать глобальную уборку и начать читать кучу книжек, которые скачала сто лет назад. Ну и конечно же просмотр любимых сериалов и фильмов, - рассказывает о преимуществах хоумофиса Ксения. - Из минусов: кухня с едой за стенкой.

Ксения проводит карантин в кровати. Фото: СОЦСЕТИ Ксении Ксении Корневой

ЮЛИЯ МИХАЛКОВА И ЕЕ МЫСЛИ О МУЖЧИНАХ

Еще одна популярная, но уже экс-пельмешка Юлия Михалкова тоже засела дома на ближайшую неделю. Сначала ныне ведущая детского КВН планировала заниматься самообразованиям и спрашивала у подписчиков о бесплатных обучающих сервисах. Но видимо Михалкова на карантине времени зря не теряла и наконец-то смогла дописать свою книгу о мужчинах.

- Волнительный день! Дебют! Лично для меня. Сегодня моя первая книга слегка, на полшажочка вышла в свет. Журналисты опубликовали пару коротких, но далеко не самых откровенных отрывков: про эпичное приключение на корпоративе и крепких объятиях с волосатым... Этим... Ну, в общем, читайте, - призналась Юлия.

Юлия Михалкова сумела закончить книгу о мужчинах. Фото: соцсети Юлии Михалковой

Точную дату выхода книги Михалкова не объявила. Но дала понять, что это случится после карантина. А пока юмористка вся в домашних заботах.

РОКЕРЫ НА КАНИКУЛАХ ВМЕСТЕ

Услышать легендарную «Аргентина-Ямайка – 5:0» можно только интернете, ведь концерты группы «Чайф» отменили, как и у других артистов. Рокеры, как примерные ребята сидят дома и советуют другим делать тоже самое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769829" frameborder="0"></iframe> Музыкант "Чайф" показал, как живет дома во время самоизоляции.Видео: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале

Гитарист группы Владимир Бегунов показал, как проводит время во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Музыкант отметил, что дома ему хорошо, ведь есть все, что может развлечь человека: гаджеты, музыка, телевизор - словом, «мечта любого лентяя». Дети во время вынужденных «каникул» смотрят телевизор, а кошка сладко спит на диване, свернувшись клубочком.

- Друзья мои, похоже, шухер очень серьезен. Не манкируйте, осторожничайте. Жизнь дается разок - сидите дома. Есть чем заняться: есть музыка, есть телевизор, есть компьютеры. Кайфуйте, ребята. Берегите здоровье, - посоветовал Бегунов.

ЕЛИЗАВЕТА АНИХОВСКАЯ

Бывшая невеста Тимура Батруднинова Елизавета Аниховская решила проходить карантин у себя на родине, а не Санкт-Петербурге, где она сейчас живет. «Мисс Екатеринбург» приехала к родителям в Асбест и распланировала каждый день своего карантина. В список дел модель включила чтение книг, курсы по SMM, сделать уборку квартиры. И конечно же девушка планирует следить за своей фигурой, чтобы не растолстеть на неожиданных каникулах.

- Самый главный пункт: провести как можно больше времени со своей семьёй. Обниматься, целоваться, разговаривать и просто быть рядом, - отметила Аниховская.

Аниховская проводит незапланированные каникулу на родине в Асбесте. Фото: СОЦСЕТИ Елизаветы Аниховской

ГОНЩИК КАРЯКИН И ЕГО ЧАСТИЧНЫЙ КАРАНТИН

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин тоже решил соблюдать карантин. Победитель «Ралли Дакар-2017» также проводит время со своей супругой и ребенком. Но недавно спортсмен признался у себя в Instagram, что вынужден иногда нарушать режим и уезжать из дома по делам.

Также гонщик отметил, что продолжает готовится к очередной гонке. Но когда она состоится пока не знает.