2020-03-31T19:51:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Свердловская область получит 1,4 миллиарда рублей для борьбы с коронавирусом

Деньги выделят из федерального бюджета
Алина СУРИНА
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Деньги в том числе пойдут на покупку средств аиндивидуальной защиты медицинских работников и диагностическое оборудованиеДеньги в том числе пойдут на покупку средств аиндивидуальной защиты медицинских работников и диагностическое оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область получит 1,4 миллиарда рублей для борьбы с коронавирусом. Деньги выделят из федерального бюджета. Полученную сумму потратят на закупку ИВЛ, мониторов, средств индивидуальной защиты медицинских работников и диагностического оборудования. Об этом рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Напомним, вчера Минздрав Свердловской области вместе с ТФОМС утвердили тарифы на оплату медицинских услуг по лечению коронавирусной инфекции. Лечение пациента в круглосуточном режиме обойдется медучреждению от 75 тысяч до более, чем полумиллиона рублей - для наиболее тяжелых пациентов. При этом все расходы медорганизаций, связанные с профилактикой и лечением вируса, будут компенсированы в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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