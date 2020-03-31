2020-03-31T12:34:56+03:00
Общество

Официально: в Свердловской области девять новых случаев коронавируса

По состоянию на 31 марта общее число зараженных по стране достигло 2 337 человек
Олег ГАЛИМОВ
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На днях стало известно о паре из Заречного, которую заразила вернувшаяся из США дочьНа днях стало известно о паре из Заречного, которую заразила вернувшаяся из США дочьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил сводку на 31 марта 2020 года. В Свердловской области зарегистрировано девять новых случаев заболевания, при этом ранее губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил только о двух зараженных.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек, - сообщили в оперштабе.

Стоит отметить, что накануне на Среднем Урале был введен режим самоизоляции граждан. Пропуска для выхода на улицу не нужны. Но согласно указу губернатора, покидать жилье стоит лишь некоторых случаях:

- выбросить мусор;

- погулять с домашним питомцем (разрешено в радиусе 100 метрах от дома);

- в ближайший магазин за едой и лекарствами;

- за неотложной медицинской помощью;

- на работу (если ваше предприятие продолжает работу в нерабочую неделю, то попросите у начальства соответствующую справку);

Другие меры предосторожности

- в легковом автомобиле может находиться не более двух человек (за исключением членов семьи и (или) близких родственников;

- в помещениях вводится ограничение по числу посетителей;

- все муниципальные услуги оказываются только по предварительной записи или в электронном виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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