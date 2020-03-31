Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 31 марта 2020 года: тотальная самоизоляция, волонтеры-самозванцы и отмена приемов врачей

Редакция «Комсомольской правды» в Екатеринбурге продолжает следить за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в Свердловской области.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

С прошлой недели в Екатеринбурге и Свердловской области не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки медики исследовали 842 пробы, взятые у тех, у кого были показания – симптомы ОРВИ, либо контакт с заболевшими людьми, либо поездка в другие страны.

Всего с начала февраля 2020 года в Свердловской области исследовано 12 796 проб, обследован 9 331 человек. У троих заболевших коронавирусной инфекцией граждан состояние тяжелое, еще у двоих – средней тяжести, у всех остальных пациентов Городской больницы №40 в Екатеринбурге – удовлетворительное. Также на данный момент одна из пациенток подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Хорошая новость – в понедельник, 30 марта, домой отпустили двух пациентов, полностью поборовших коронавирус. Также выписаны 12 человек, которые находились под наблюдением врачей. Напомним, что первую полностью вылечившуюся от коронавируса пациентку отпустили домой еще на минувшей неделе.

Сейчас в больницах Екатеринбурга от коронавируса лечится 21 человек, а также все, кто с ними контактировал.

Общественный транспорт чистят каждый деньФото: Алексей БУЛАТОВ

ИЗОЛЯЦИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

С вечера понедельника, 30 марта, в Свердловской области ввели режим самоизоляции: теперь уральцы должны сидеть дома как минимум ближайшую неделю, объявленную президентом нерабочей.

Для чего это сделано: главная и единственная цель – остановить распространение коронавирусной инфекции в России в целом, и в Свердловской области в частности. Для этого нужно потерпеть. Нарушителям грозят немалые штрафы, которые одобрило федеральное правительство. В первый раз за нарушение самоизоляции человеку выпишут штраф от 1 до 3 тысяч рублей, повторно – от 15 до 45 тысяч, за третье нарушение «покарают» на внушительную сумму от 150 до 300 тысяч рублей.

Что можно: ходить за продуктами и товарами первой необходимости в ближайший маркет, выносить мусор на ближайшую контейнерную площадку и выгуливать собаку в радиусе сотни метров от подъезда.

В Свердловской области работают 166 предприятий, а также сфера торговли, коммунальщики, силовики, медики, СМИ. Поэтому для перемещения городу и области нужно иметь при себе документы и перемещаться только по рабочим делам.

Цель властей – поскорее пережить эпидемию коронавируса COVID-19.

Торговые центры опустелиФото: Алексей БУЛАТОВ

ОТМЕНА ПРИЕМОВ

С 30 марта по 3 апреля во всех больницах и поликлиниках Свердловской области отменили плановый прием пациентов. Это связано со вспышкой коронавирусной инфекции. Также выписаны пациенты дневных стационаров, отменены плановые операции.

В свердловском Минздраве подчеркнули, что главное – не нанести вред здоровью пациентов. Поэтому, если нужна срочная медицинская помощь – пациенту ее окажут.

В полном объеме оказывается медицинская помощь пациентам со сложными заболеваниями: людям с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с хроническими и инфекционными заболеваниями, а также беременным женщинам.

Работают службы экстренной и неотложной помощи. А вот вся амбулаторная помощь пациентам будет оказываться на дому.

ОТЗОВИСЬ, ВОЛОНТЕР

В Екатеринбурге продолжают искать волонтеров для доставки продуктов и необходимых вещей врачам, которые несут дежурство в больницах, не выходя оттуда сутками. Горячей едой и напитками медиков снабжает благотворительный клуб Dostyp. Причина – неготовность медицинских учреждений к работе в сложных условиях.

Также волонтеры активно помогают пенсионерам. За первую неделю работы они помогли 200 пожилым уральцам по всей Свердловской области с доставкой продуктов домой. Почти все заявки от пенсионеров выполняются в тот же день. Но звонить лучше за два-три дня до заказа. Об этом «Комсомолке» сообщил координатор регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.

Между тем, к пожилым гражданам стали наведываться мошенники под видом волонтеров. Но есть способы защиты от нечистых на руку дельцов:

1. Заявку нужно оставлять только по телефону: 8 800 200 34 11.

2. Настоящий волонтер всегда знает номер заявки – он его назовет во время визита вместо кодового слова.

3. Волонтеры заранее по телефону обговорят с заказчиком время визита.

4. Волонтер никогда не зайдет в квартиру, а передаст вещи с порога.

5. Волонтеры ходят в паре в специальной одежде с опознавательными знаками, в медицинских масках и перчатках.

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области с 28 марта по 5 апреля закрыты все торговые центры, общепит, культурные, досуговые и спортивные учреждения, а также школы, вузы, средне-специальные учебные заведения и детские сады. Метро и городской общественный транспорт в Екатеринбурге работает в режиме выходного дня.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

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