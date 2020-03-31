31 Март 2020 2020-03-31T10:31:25+03:00

В Екатеринбурге отложили подготовку к Универсиаде-2023 на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о подготовке к проведению Универсиады-2023. Новый документ за подписью губернатора опубликован на официальном портале правовой информации региона. Теперь разработка программы подготовки откладывается на два месяца.

- Внести в распоряжение правительства Свердловской области от 6 апреля 2019 года следующие изменения: в пункте 1 слова «до 1 апреля 2020 года» заменить словами «до 1 июня 2020 года», - сообщается в официальной документации.

Фото: официальная документация

Напомним, что Универсиада должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Специально для нее создается новый микрорайон - Новокольцовский - за МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и строятся сразу несколько крупных спортивных сооружений, которые должны отвечать международным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU