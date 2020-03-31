Как вызвать врача на дом в Екатеринбурге с 31 марта по 5 апреля 2020 года: список адресов и телефонов

31 Март 2020 2020-03-31T14:35:05+03:00

Публикуем список телефонов для вызова врача на дом в Екатеринбурге в нерабочую неделю

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В больницах и поликлиниках Екатеринбурге с 30 марта 2020 года отменили прием граждан у специалистов. Также отменены: предварительная запись к врачам через интернет, портал госуслуг и через Единую городскую регистратуру.

Акцент в работе медиков Екатеринбурга будет сделан на вызове враче на дом, чтобы исключить скопление пациентов в медицинских учреждениях.

Телефоны для вызова врача на дом в Екатеринбурге в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года:

МБУ «ЦГКБ №1 Октябрьского района:

Улица Декабристов, 27, телефон: 254 69 55

Улица Латвийская, 22, телефон: 252 08 06

Улица Ленина, 52, телефон: 350 10 47.

МБУ «ЦГБ №2»:

Улица Московская, 2, телефон: 389 03 03

МАУЗ «ЦГБ №3»:

Улица Бебеля, 160, телефон: 272 27 44

Улица Братьев Быковых, 16, телефон: 272 27 44.

МБУ «ЦГКБ №6»:

Переулок Саперов, 3, телефон: 257 35 05

Улица Серафимы Дерябиной, 34, телефон: 240 64 65, 240 60 04.

МБУ «ЦГБ №7»:

Улица Вилонова, 33, телефон: 305 51 11

Улица Сыромолотова, 19, телефон: 305 51 11.

МАУ «ГКБ №14»:

Переулок Суворовский, 5в, телефон: 380 13 98, 380 13 99, 227 00 90.

МАУ «ЦГБ №20»:

Улица Зои Космодемьянской, 42, телефон 258 16 30, 227 49 27

Переулок Короткий, 2, телефон: 210 75 84, 227 49 27.

МАУ «ЦГКБ №23»:

Улица Старых Большевиков, 9, телефон: 389 96 84, 389 96 78.

МАУ «ГКБ №24»:

Улица Шварца, 14г, телефон: 389 80 90

Улица Селькоровская, 62, телефон: 389 80 90.

МАУ «ДГБ №8»:

Улица Санаторная, 22,

Улица Дагестанская, 34а,

Улица Шварца, 14г,

Переулок Гончарный, 5

Телефон: 227 01 72.

МАУ «ДГКБ №9»:

Улица Испанских рабочих, 28

Улица Бебеля, 160

Улица Минометчиков, 62,

Улица Решетская, 51

Телефон 204 79 09.

МАУ «ДГКБ №11»:

Улица Заводская, 32/2

Улица Московская, 48

Улица Опалихинская, 17

Улица Удельная, 5

Улица 8 Марта, 126

Улица Онуфриева, 32/2

Телефон: 228 59 33

МАУ «ДГП №13»:

Улица Буторина, 10, телефон: 289 13 03.

МАУ «ДГБ №15»:

Улица Стачек, 55, телефон: 306 78 67, 372 50 46, 372 50 47.

ООО «Новая больница»:

Улица Заводская, 29, телефон: 242 58 78.

ИСТОЧНИК KP.RU