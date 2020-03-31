Как вызвать врача на дом в Екатеринбурге с 31 марта по 5 апреля 2020 года: список адресов и телефонов
В больницах и поликлиниках Екатеринбурге с 30 марта 2020 года отменили прием граждан у специалистов. Также отменены: предварительная запись к врачам через интернет, портал госуслуг и через Единую городскую регистратуру.
Акцент в работе медиков Екатеринбурга будет сделан на вызове враче на дом, чтобы исключить скопление пациентов в медицинских учреждениях.
Телефоны для вызова врача на дом в Екатеринбурге в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года:
МБУ «ЦГКБ №1 Октябрьского района:
Улица Декабристов, 27, телефон: 254 69 55
Улица Латвийская, 22, телефон: 252 08 06
Улица Ленина, 52, телефон: 350 10 47.
МБУ «ЦГБ №2»:
Улица Московская, 2, телефон: 389 03 03
МАУЗ «ЦГБ №3»:
Улица Бебеля, 160, телефон: 272 27 44
Улица Братьев Быковых, 16, телефон: 272 27 44.
МБУ «ЦГКБ №6»:
Переулок Саперов, 3, телефон: 257 35 05
Улица Серафимы Дерябиной, 34, телефон: 240 64 65, 240 60 04.
МБУ «ЦГБ №7»:
Улица Вилонова, 33, телефон: 305 51 11
Улица Сыромолотова, 19, телефон: 305 51 11.
МАУ «ГКБ №14»:
Переулок Суворовский, 5в, телефон: 380 13 98, 380 13 99, 227 00 90.
МАУ «ЦГБ №20»:
Улица Зои Космодемьянской, 42, телефон 258 16 30, 227 49 27
Переулок Короткий, 2, телефон: 210 75 84, 227 49 27.
МАУ «ЦГКБ №23»:
Улица Старых Большевиков, 9, телефон: 389 96 84, 389 96 78.
МАУ «ГКБ №24»:
Улица Шварца, 14г, телефон: 389 80 90
Улица Селькоровская, 62, телефон: 389 80 90.
МАУ «ДГБ №8»:
Улица Санаторная, 22,
Улица Дагестанская, 34а,
Улица Шварца, 14г,
Переулок Гончарный, 5
Телефон: 227 01 72.
МАУ «ДГКБ №9»:
Улица Испанских рабочих, 28
Улица Бебеля, 160
Улица Минометчиков, 62,
Улица Решетская, 51
Телефон 204 79 09.
МАУ «ДГКБ №11»:
Улица Заводская, 32/2
Улица Московская, 48
Улица Опалихинская, 17
Улица Удельная, 5
Улица 8 Марта, 126
Улица Онуфриева, 32/2
Телефон: 228 59 33
МАУ «ДГП №13»:
Улица Буторина, 10, телефон: 289 13 03.
МАУ «ДГБ №15»:
Улица Стачек, 55, телефон: 306 78 67, 372 50 46, 372 50 47.
ООО «Новая больница»:
Улица Заводская, 29, телефон: 242 58 78.
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