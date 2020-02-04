«Ажиотаж из-за коронавируса»: из аптек Екатеринбурга исчезают медицинские маски

На днях мэр Уханя, китайского города, который считается эпицентром эпидемии короновируса, заявил, что местным жителям не хватает защитных масок. Оно и понятно – город все-таки многомиллионный, а заразиться не хочет никто. Однако, как оказалось, в далеком от Китая и от эпидемии Екатеринбурге маски тоже в дефиците. На это нам пожаловались читатели. Как так? Неужели действительно все раскупили? С этим вопросом мы отправились по городским аптекам.

ВСЕ МАСКИ РАЗОБРАЛИ

Первая наша остановка – аптека рядом с Домом офицеров. Очередей нет, но как только я спрашиваю о медицинских масках, женщина-фармацевт разводит руками и качает головой:

- Все разобрали. Ажиотаж сейчас из-за этого короновируса такой, что по 500 масок в день скупают. Зайдите вечером, должны привезти.

Ну ладно, думаю я, маску не купить, так хоть таблетками какими противовирусными закуплюсь.

- По телевизору сказали, что Триазавирин якобы хотят испытать в борьбе с короновирусом, да только поставщиков его нет, - снова пожимает плечами фармацевт.

- А вообще что-нибудь от короновируса есть? - спрашиваю я.

- Ничего нет. Его же только выявили.

Ажиотаж на медицинские маски начался, когда в новостях стали говорить про китайский короновирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЗАХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ»

Впрочем, паниковать пока рано. Во-первых, короновирус к нам еще не попал. А, во-вторых, уже в следующей аптеке на Мичурина маски есть, причем в избытке – продаются в упаковке по три штучки. Продолжая эксперимент, захожу в третью аптеку на перекрестке Восточная – Ленина.

- Маски есть? – интересуюсь я.

- Масок нет. Все раскупили. Даже у поставщика закончились. Заходите дня через два, может, поступят к тому времени. Они пропали, как только про вирус этот заговорили в новостях. Сейчас, вот, тоже люди приходят, спрашивают про маски, тоже жалуются, что нигде их нет.

Странное дело – в этой аптеке люди жалуются, что нигде их нет. Хотя всего в двадцати метрах выше по проспекту Ленина стоит другая аптека, в которой масок с избытком. Их продают в упаковках по 10 и по 50 штук. Только я думаю, что соотношение аптек в которых маски есть, и в которых их нет будет 50 на 50, как вдруг начинается «засуха». Я обхожу две аптеки на Малышева. В обеих отвечают, что маски закончились еще три дня назад, а когда привезут неизвестно. Нет их и в двух аптеках рядом с перекрестком Ленина – Гагарина.

- Масок вообще нет, - говорит фармацевт. - Даже со склада не везут. То есть, их даже там нет, иначе сразу бы привезли. Неделю уже как закончились. За день 20-30 раз спрашивают. В основном врачи из больниц приходят, им нужны маски для работы. А кому-то они нужны просто чтобы по улице ходить.

Фармацевты успокаивают: на Урале короновируса еще нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но в следующих двух аптеках, которые также находятся на Гагарина, маски вдруг обнаруживаются. А их дефицит у коллег они объясняют тем, что конкуренты не запаслись ими впрок перед сезоном простуд, и тем, что студенты из Китая сейчас закупают их в больших количествах.

- Неделю назад бегали китайские студенты скупали все маски, - рассказывает фармацевт. - Все скупили в ноль. Правда, они хотели черные угольные с респираторами. Но у нас таких просто нет. Взяли в итоге обычные марлевые синие. Может, домой родственникам отправляют, потому что там закончились, а может, и правда, для себя покупали. Сейчас они уже не приходят. Маски скупают в основном пожилые люди. К слову, лично мне кажется, что тут дело не в короновирусе вовсе. В феврале всегда люди много болеют и всегда маски в больших количествах у нас покупают.

В тех аптеках, в которых маски есть, они продаются в упаковках от 3 до 50 штук.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРИ МАСКИ ЗА 70 РУБЛЕЙ

Как итог, маски из города не пропали. Их по-прежнему можно купить. Но во время эксперимента лично мне чаще попадались аптеки, где они были раскуплены еще несколько дней назад. Очередей за ними или за противовирусными препаратами я тоже не заметил. К слову о цене. В разных аптеках она была разной. В одной за три маски просили 16 рублей, в другой 20, в третьей 30, а в четвертой вообще 70. В одной из аптек пять масок продавали за 80 рублей. В другой 50 штук за 650 рублей. При этом сами фармацевты уверяли, что цена нисколько не изменилась за последнее время. И все же в региональном отделении Росздравнадзора на вопрос о том, куда пропадают медицинские маски из Екатеринбурга, ответить пообещали в среду, так как сейчас они и сами пытаются разобраться в этой ситуации.