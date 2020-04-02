2020-04-02T11:11:00+03:00
Общество

Пять миллионов в месяц: в Екатеринбург из Китая перевезут предприятие по производству медицинских масок

Уже в конце следующей недели оно откроется на территории гипермаркета «Сима-Ленд»
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Сейчас в регионе работает 41 предприятие, производящее медицинские маски и другие средства защитыСейчас в регионе работает 41 предприятие, производящее медицинские маски и другие средства защитыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области появится новое предприятие по производству медицинских масок. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

- Сейчас из Китая по железной дороге в Свердловскую область доставляют предприятие, которое сможет производить 5 миллионов медицинских масок в месяц. Планируется, что оно будет развернуто в Екатеринбурге на территории «Сима-ленда» уже в конце следующей недели, - отметил Куйвашев.

Губернатор отметил, что сейчас на Среднем Урале работает 41 предприятие, производящее медицинские маски и другие средства защиты. Каждый день они производят 45 000 медицинских масок, 66 836 многоразовых тканевых масок, 24 729 одноразовых марлевых масок, 1450 одноразовых защитных костюмов, 6800 медицинских халатов и других средств защиты.

В Свердловской области зафиксировано 33 случая коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зафиксировано 33 случая коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 марта на территории Свердловской области действует режим самоизоляции. Согласно указу местных властей, на улицу можно выходить чтобы:

- выбросить мусор;

- погулять с домашним питомцем (разрешено в радиусе 100 метрах от дома);

- в ближайший магазин за едой и лекарствами;

- за неотложной медицинской помощью;

- на работу (если ваше предприятие продолжает работу в нерабочую неделю, то попросите у начальства соответствующую справку);

Другие меры предосторожности

- в легковом автомобиле может находиться не более двух человек (за исключением членов семьи и(или) близких родственников;

- в помещениях вводится ограничение по числу посетителей;

- все муниципальные услуги оказываются только по предварительной записи или в электронном виде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Екатеринбург и Свердловская области переживают эпидемию коронавируса: отвечает губернатор. Евгений Куйвашев ответил на вопросы жителей Свердловской области во время нерабочей недели (подробнее)

«Большинство вызовов от паникеров»: врач о том, как изменилась работа скорой помощи на Урале после самоизоляции. Медикам самим приходится обрабатывать машины после вирусных больных, но антисептики у них заканчиваются (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анатолий Куликов, генерал армии: Мишустин, выполняя Указ президента, фактически уже действует в чрезвычайных условиях
Бывший вице-премьер, экс-глава МВД РФ - о праве правительства вводить чрезвычайное положение - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Новости 24
Один оказался поваром: в Екатеринбурге за сутки поймали двух наркоторговцев
Свердловские предприятие задолжало своим работникам почти пять миллионов
Дезинфекция от коронавируса в Екатеринбурге: что и как обрабатывают в городе
В Екатеринбурге начали обрабатывать остановки от коронавируса
Свердловский Роспотребнадзор: коронавирус не передается через воду из-под крана
Екатеринбуржца будут судить за создание подпольного казино
Екатерининская Ассамблея пожертвовала на борьбу с коронавирусом на Урале почти 30 миллионов
За сутки медики проверили на коронавирус 1 657 уральцев
В Екатеринбурге за нарушение режима «нерабочей недели» закрыли парикмахерскую и спортмагазин
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Меньше половины свердловчан перешли работать на «удаленку» из-за коронавируса
В Екатеринбурге поймали двух воришек, угнавших Toyota Camry
В Екатеринбурге ищут школьника в шапке с надписью «YOGUE»
Все самоизолировались: во время карнатина уральцы стали реже ездить на общественном транспорте
Если у вас острое зрение, бинокль или фотоаппарат: уральцы увидят на ночном небе Венеру в скоплении Плеяды
К выходным в Екатеринбург придет тепло
Число выздоровевших от коронавируса в Екатеринбурге на 2 апреля составило 8 человек
Председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин: как работают депутаты в период эпидемии коронавируса
В Екатеринбурге в реке нашли утопленных щенков
В Нижнем Тагиле подготовили санаторий для изоляции тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом
В Свердловской области около трех тысяч человек записались в волонтеры, чтобы помогать уральцам на самоизоляции
ПАО «Банк Уралсиб» подвел итоги деятельности в 2019 году
Среди пожилых россиян за четыре года выросла заболеваемость пневмонией
Свердловские власти попросили помочь пожилым родственникам оплатить квитанции онлайн
Как будет работать Почта России 2 и 3 апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области
В Екатеринбурге после введения режима самоизоляции закрыли Шарташский лесной парк
«Ситуация - стабильная»: свердловский вице-губернатор об обстановке с коронавирусом на 1 апреля
В Свердловской области из-за опустевших дорог водители стали чаще превышать скорость
ДЦП не приговор: в Екатеринбурге девочка-блогер добилась права ходить в обычную школу