Пять миллионов в месяц: в Екатеринбург из Китая перевезут предприятие по производству медицинских масок
В Свердловской области появится новое предприятие по производству медицинских масок. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
- Сейчас из Китая по железной дороге в Свердловскую область доставляют предприятие, которое сможет производить 5 миллионов медицинских масок в месяц. Планируется, что оно будет развернуто в Екатеринбурге на территории «Сима-ленда» уже в конце следующей недели, - отметил Куйвашев.
Губернатор отметил, что сейчас на Среднем Урале работает 41 предприятие, производящее медицинские маски и другие средства защиты. Каждый день они производят 45 000 медицинских масок, 66 836 многоразовых тканевых масок, 24 729 одноразовых марлевых масок, 1450 одноразовых защитных костюмов, 6800 медицинских халатов и других средств защиты.
В Свердловской области зафиксировано 33 случая коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
С 30 марта на территории Свердловской области действует режим самоизоляции. Согласно указу местных властей, на улицу можно выходить чтобы:
- выбросить мусор;
- погулять с домашним питомцем (разрешено в радиусе 100 метрах от дома);
- в ближайший магазин за едой и лекарствами;
- за неотложной медицинской помощью;
- на работу (если ваше предприятие продолжает работу в нерабочую неделю, то попросите у начальства соответствующую справку);
Другие меры предосторожности
- в легковом автомобиле может находиться не более двух человек (за исключением членов семьи и(или) близких родственников;
- в помещениях вводится ограничение по числу посетителей;
- все муниципальные услуги оказываются только по предварительной записи или в электронном виде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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