Пять миллионов в месяц: в Екатеринбург из Китая перевезут предприятие по производству медицинских масок

В Свердловской области появится новое предприятие по производству медицинских масок. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

- Сейчас из Китая по железной дороге в Свердловскую область доставляют предприятие, которое сможет производить 5 миллионов медицинских масок в месяц. Планируется, что оно будет развернуто в Екатеринбурге на территории «Сима-ленда» уже в конце следующей недели, - отметил Куйвашев.

Губернатор отметил, что сейчас на Среднем Урале работает 41 предприятие, производящее медицинские маски и другие средства защиты. Каждый день они производят 45 000 медицинских масок, 66 836 многоразовых тканевых масок, 24 729 одноразовых марлевых масок, 1450 одноразовых защитных костюмов, 6800 медицинских халатов и других средств защиты.

В Свердловской области зафиксировано 33 случая коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 марта на территории Свердловской области действует режим самоизоляции. Согласно указу местных властей, на улицу можно выходить чтобы:

- выбросить мусор;

- погулять с домашним питомцем (разрешено в радиусе 100 метрах от дома);

- в ближайший магазин за едой и лекарствами;

- за неотложной медицинской помощью;

- на работу (если ваше предприятие продолжает работу в нерабочую неделю, то попросите у начальства соответствующую справку);

Другие меры предосторожности

- в легковом автомобиле может находиться не более двух человек (за исключением членов семьи и(или) близких родственников;

- в помещениях вводится ограничение по числу посетителей;

- все муниципальные услуги оказываются только по предварительной записи или в электронном виде.

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